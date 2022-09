Ascolti Tv 21 settembre 2022, Montalbano restaurato vince la partita contro Pelè

Ascolti del 21 settembre 2022 in Prima Serata su Rai1 Il Commissario Montalbano La Voce del Violino in versione restaurata ha conquistato una media di 3.213.000 pari al 19,9% di share. Su Canale 5 Pelè 1.812.000 (11,6%). Su Rai3 Chi l’ha Visto? 1.586.000 (10,1%). Su Italia 1 Cinquanta Sfumature di Rosso 1.001.000 (5,8%). Su Rete4 Controcorrente Prima Serata 711.000 (5,3%). Su Tv8 X Factor 732.000 (4,5%). Su La7 Una Giornata Particolare 696.000 (4,1%). Sul Nove Chaos 385.000 (2,3%). Su Rai2 l’appuntamento con Rai Parlamento Elezioni Politiche 311.000 (1,7%). Su Sky il primo episodio della seconda stagione di Petra dal titolo Serpenti è stato seguito da 578.000 abbonati.

In fascia Access Prime Time su Rai1 Soliti Ignoti 4.231.000 (21%). Su Canale 5 Paperissima Sprint 3.211.000 (15,9%). Su Italia1 NCIS New Orleans 1.138.000 (5,6%). Su Rai3 Il Cavallo e la Torre 1.275.000 (6,4%) e Un Posto al Sole 1.533.000 (7,5%). Su La7 Otto e Mezzo 1.642.000 (8,1%).Su Rete4 Stasera Italia 1.006.000 (5%) e 1.234.000 (6%). Su Rai2 Tg2 Post 783.000 (3,9%). Su Tv8 100% Italia 518.000 (2,6%). Sul Nove Don’t Forget the Lyrics! 490.000 (2,4%).

Nel Preserale su Rai1 Reazione a Catena 4.092.000 (26,9%). Su Canale 5 Caduta Libera 2.749.000 (19%). Su Rai3 il Tgr 2.164.000 (13,3%). Su La7 Lingo con Caterina Balivo comincia a crescere 168.000 (1,2%).

Nel daytime da segnalare al mattino su Rai1 Unomattina 839.000 (19,6%), Storie Italiane 697.000 (17,5%) e 727.000 (15,3%). Su Canale5 Mattino Cinque News 1.009.000 (22,6%) e 885.000 (22,4%). Nella tarda mattinana su Rai1 È Sempre Mezzogiorno 1.459.000 (15,6%). Su Canale 5 Forum 1.543.000 (22,8%). Su Rai2 I Fatti Vostri 408.000 (7,7%) e 775.000 (8,7%). Al pomeriggio su Rai1 Oggi è un Altro Giorno 1.479.000 (15,2%), Il Paradiso delle Signore 1.595.000 (19,4%), La Vita in Diretta 1.793.000 e 21% (presentazione 1.391.000 e 18,3%). Su Canale5 il daytime di Grande Fratello Vip 7 1.818.000 (23,2%). Pomeriggio Cinque Elezioni 1.285.000 - 16,4%) e 1.252.000 - 14,5% (saluti 1.290.000 – 13.4%).

In Seconda Serata su Rai1 Porta a Porta 665.000 (14,3%). Su Rai 3 il Tg3 Linea Notte 539.000 (9,9%). Su Canale 5 Tg5 Notte 464.000 (7,7%). Su Rai2 Stasera c’è Cattelan paga pegno a causa del traino bassissimo di tribuna elettorale 191.000 e 1,5% (Ancora Cinque Minuti 147.000 – 1,9%).

Ultimo aggiornamento: Giovedì 22 Settembre 2022, 12:03

