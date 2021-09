Ascolti Tv 21 settembre 2021, Corona dà vitamine a Cartabianca ma Floris resta davanti. Diaco meglio dei maghi

Ascolti Tv 21 settembre 2021. In prima serata su Rai1 Morgane Detective Geniale ha stregato una media di 3.954.000 spettatori pari al 19,7% di share. A seguire Porta a Porta 791.000 (9,4%). Su Canale 5 la prima tv del film Sotto il Sole di Riccione 2.030.000 (10,5%). Su Rai3 il ritorno di Mauro Corona, con tanto di smoking, fa la differenza a Cartabianca 997.000 (5,5%) ma la Berlinguer perde per l’ennesima volta il confronto spettatori e in sovrapposizione contro Floris: su La7 diMartedì 1.011.000 (5,5%) (diMartedì più: 347.000 e 5%). Su Rete4 Fuori dal Coro 809.000 (5,3%). Su Italia 1 Buoni o Cattivi 813.000 (4,3%). Su Rai2 la prima puntata di Vorrei Essere un Mago! 691.000 (3,9%), meglio Pierluigi Diaco in seconda serata con Ti Sento che ha ospitato Lorella Cuccarini 244.000 e 4,2%. La partita Fiorentina-Inter su Dazn ha registrato il 3,5% di share. Sul Nove Riddick 375.000 (2%). Su Tv8 The Undoing Le Verità non Dette 342.000 (1,9%).

In fascia Access Prime Time su Rai1 Soliti Ignoti Il Ritorno 4.502.000 (19,8%). Su Canale 5 Paperissima Sprint 3.159.000 (13,9%). Su Rai3 Via dei Matti N.0: 767.000 (3,6%), Un Posto al Sole 1.466.000 (6,5%). Su La7 Otto e Mezzo 1.437.000 (6,3%). Su Rete4 Stasera Italia 972.000 (4,4%) nella prima parte e 1.007.000 (4,4%) nella seconda. Su Rai2 Tg2 Post 747.000 (3,3%). Su Italia1 NCIS 1.140.000 (5,1%). Sul Nove Deal With It Stai al Gioco 452.000 (2%). Su Tv8 Guess My Age 379.000 (1,7%).

Nel Preserale su Rai1 Reazione a Catena 4.257.000 (25,9%). Su Canale 5 Caduta Libera 2.460.000 (15,7%). Su Rai3 le edizioni del TgR 2.621.000 spettatori (14,8%).

