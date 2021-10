Ascolti Tv 21 ottobre 2021, Fino all'Ultimo Battito su Rai1

Ascolti Tv 21 ottobre 2021. In prima serata su Rai1 la fiction Fino all’Ultimo Battito con Marco Bocci, Violante Placido, Bianca Guaccero, Loretta Goggi e Fortunato Cerlino ha registrato la media di 4.177.000 spettatori pari al 20,6% di share. Su Canale 5 il film in prima tv Fast & Furious Hobbs e Shaw 1.916.000 (10,8%). Su Rete4 Dritto e Rovescio 1.058.000 (6,4%). Su La7 PiazzaPulita 1.013.000 (6,1%). Su Tv8 l’incontro di Europa League Napoli-Legia Varsavia 1.152.000 (5%). Su Italia 1 il film Chiedimi se sono felice con Aldo, Giovanni e Giacomo 914.000 (4,2%). Su Rai3 l’ultima puntata di Lui è Peggio di Me con Giallini e Panariello 852.000 spettatori (4%). Su Rai2, per il ciclo documentari di Crime Doc, Marta Il Delitto della Sapienza 589.000 (2,7%). Su Sky Uno/+1 e on demand la puntata di X Factor è stata seguita da 622.000 abbonati con il 2,4%. Sul Nove Il Contadino Cerca Moglie 459.000 (2%).

In fascia Access Prime Time su Rai1 Soliti Ignoti Il Ritorno 4.863.000 (20,1%). Su Canale 5 Striscia la Notizia 3.678.000 (15,2%). Su Rai3 Che Succ3de? 1.323.000 (5,8%), Un Posto al Sole 1.693.000 (7%). Su La7 Otto e Mezzo 1.658.000 (6,9%). Su Rete4 Stasera Italia 1.039.000 (4,5%) nella prima parte e 838.000 (3,4%) nella seconda. Su Rai2 Tg2 Post 847.000 (3,5%). Su Italia1 NCIS 1.152.000 (4,8%). Su Tv8 Uefa Europa League 328.000 (1,4%). Sul Nove Deal With It Stai al Gioco 357.000 (1,5%).

Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 4.301.000 (23%). Su Canale 5 Caduta Libera 3.464.000 (19,1%). Su Rai3 le edizioni dei TgR 2.672.000 (13,7%).

In seconda serata su Rai1 Porta a Porta 751.000 (10,2%). Su Canale 5 Tg5 Notte 463.000 (7,9%). Su Rai2 Anni 20 Notte 187.000 (2%).

Ultimo aggiornamento: Venerdì 22 Ottobre 2021, 15:47

© RIPRODUZIONE RISERVATA