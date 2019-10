Ascolti Tv 21 ottobre 2019, Montalbano battuto da Imma Tataranni

Ascolti Tv lunedì 21 ottobre 2019. Su Rai1 Il Commissario Montalbano con l’episodio La Caccia al Tesoro fa meno di Imma Tataranni e si ferma a una media di 4,6 milioni di spettatori pari al 20,4% di share. Su Canale 5 Che bella Giornata 2,4 milioni e l’11% di share. Su Rai2 Stasera tutto è Possibile ha interessato 1,9 milioni e 9,4%. Su Rai3 Report 2,2 milioni e il 9,1%. Su Rete4 Quarta Repubblica 6,5%. Su Italia 1 Mission Impossible Protocollo Fantasma 6,3%. Su La7 Grey’s Anatomy 2,5%. Su Tv8 Agente 007 GoldenEye 1,4%, sul Nove Stefano Cucchi La Seconda Verità 0,9%. Su Sky Sport il posticipo di Serie A Brescia-Fiorentina 1,7%.



In fascia Access Prime Time su Rai1 Soliti Ignoti Il Ritorno supera i 5,4 milioni di media con il 20,8%. Su Canale 5 Striscia la Notizia 4,6 milioni e 17,5%. Su Rai2 Tg2 Post 3,7%. Su Italia1 CSI Miami 5%. Su Rai3 That's amore 4,8% e Un Posto al Sole 7,3%. Su Rete4 Stasera Italia 5,9%, su La7 Otto e Mezzo 7%. Su Tv8 Guess my Age 2,2%. Sul Nove Deal with It Stai al Gioco 1,9%. Nel Preserale su Rai1 L'Eredità 4,7 milioni (23,7%). Su Canale 5 Caduta Libera 4,2 milioni e il 22,2% di share. Bene in seconda serata Rai2 e Rai3, rispettivamente con Povera Patria di Annalisa Bruchi (6,1%) e Prima dell'Alba con Salvo Sottile (7,9%).

