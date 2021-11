Ascolti Tv 21 novembre 2021, vince Cuori. Bene Fazio. Commuove Elisa Isoardi ospite di Mara

Ascolti Tv 21 novembre 2021. In prima serata su Rai1 la penultima puntata della serie Cuori dedicata alla storia dell’équipe di cardiochirurghi delle Molinette di Torino con protagonisti Pilar Fogliati, Daniele Pecci e Matteo Martari è stata seguita da una media di 4.220.000 spettatori (share 19,9%). Su Rai3 Che tempo che fa con Fabio Fazio che tra gli altri ha ospitato Paolo Sorrentino 3.025.000 (12,3%). Su Canale5 All Together Now, il game show musicale condotto da Michelle Hunziker 2.407.000 (11,9%). Su Italia1 il film Jurassic World 1.292.000 (6,2%). Su Rete4 Controcorrente, il programma condotto da Veronica Gentili 716.000 (3,8%). Su Rai2: NCIS New Orleans 747.000 (3,2%). Su Nove la prima puntata di Aldo Giovanni e Giacomo con Abbiamo fatto 30 registra 591.000 (2,5%). Su Tv8 MasterChef Italia 479.000 (2,5%). Su La7 Atlantide con Andrea Purgatori 365.000 (2,1%).

In fascia Access Prime Time su Rai1 Soliti Ignoti 4.759.000 (19,4%), Paperissima Sprint 3.358.000 (13,7%).

Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 4.002.000 (18,8%), Tg1 4.991.000 (21,6%). Su Canale5 Caduta Libera 2.914.000 (13,9%), Tg5 4.011.000 (17,2%).

Nel daytime al pomeriggio su Rai1 Domenica In con Mara Venier che ha ospitato Elisa Isoardi 3.047.000 (18,8%) nella prima parte, 2.708.000 (17,5%) nella seconda. Da noi a ruota libera con Francesca Fialdini 2.598.000 (15,2%). Su Canale5 Amici di Maria De Filippi 3.116.000 (19,7%), Verissimo con Silvia Toffanin 2.856.000 (18,5%). Al mattino su Rai1 S. Messa del Papa 1.658.000 (20,6%), A Sua Immagine 1.628.000 (18%), L’Angelus 1.996.000 (19%), Linea Verde 2.766.000 (20%).

