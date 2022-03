Ascolti Tv 21 marzo 2022, torna la Hunziker con Gerry Scotti: e Striscia supera Amadeus

Ascolti del 21 marzo 2022. In prima serata su Rai1 l’epilogo della fiction Vostro Onore ha conquistato una media di 3.683.000 spettatori pari al 17,8%. Su Canale 5 – dalle 21.42 all’1.30 – la prima puntata de L’Isola dei Famosi 16 è stata seguita da una media di 3.236.000 spettatori pari al 23,2% di share (La Isla Bonita finale: 1.034.000 e 26,8%). Su Rai3 Presa Diretta 1.271.000 (5,9%). Su Rete4 Quarta Repubblica 972.000 (5,9%). Su Rai2 Delitti in Paradiso 1.200.000 (5,1%) nel primo episodio e 938.000 (5,1%) nel secondo. Su Italia1 Freedom Oltre il Confine 846.000 (4,2%). Su La7 la serie Sherlock 396.000 (1,8%) nel primo episodio e 191.000 (1,8%) nel secondo. Su Tv8 Revenant 316.000 (1,7%). Sul Nove Avamposti Uomini in prima linea 310.000 (1,4%).

In fascia Access Prime Time su Canale 5 Striscia la Notizia con il ritorno di Michelle Hunziker supera Amadeus: 4.815.000 (19,5%). Su Rai1 Soliti Ignoti Il Ritorno 4.758.000 (19,2%). Su Rai2 TG2 Post 1.157.000 (4,6%). Su Italia1 NCIS Unità Anticrimine 1.499.000 (6,1%). Su Rai3 Che Succ3de? 1.309.000 (5,4%), Un Posto al Sole 1.702.000 (6,8%). Su Rete4 Stasera Italia 1.138.000 (4,6%) e 1.183.000 (4,7%). Su La7 Otto e Mezzo 1.929.000 (7,7%). Su Tv8 Guess My Age 400.000 (1,6%). Sul Nove le nuove puntate di Deal With It 321.000 (1,3%).

Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 5.088.000 (25,6%). Su Canale 5 Avanti un Altro! 4.013.000 (20,7%).

In seconda serata su Rai1 Via delle Storie 690.000 (7,3%). S’è Fatta Notte 204.000 (3,8%). Su Canale 5 Tg5 Notte 661.000 (21%). Su Rai2 Restart 322.000 (3,8%). Su Rai3 La Grande Sete 630.000 (4,6%), Tg3 Linea Notte 411.000 (5,4%). Su Italia1 Tiki Taka 279.000 (4,8%). Su Rete 4 Motive 253.000 (5,4%).

Ultimo aggiornamento: Martedì 22 Marzo 2022, 11:28

© RIPRODUZIONE RISERVATA