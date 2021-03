Ascolti Tv 21 marzo 2021, Ranieri-Zingaretti: che coppia! Acuto di Pressing

Ascolti Tv 21 marzo 2021. Prima serata: su Rai1 la replica de Il Giudice Meschino con Luisa Ranieri e Luca Zingaretti ha conquistato una media di 4.982.000 spettatori pari al 21,9% di share. Su Canale 5 Live Non è la D’Urso, in onda dalle 21.47 alle 01.22, ha registrato una media di 2.124.000 (12,5%). Su Rai3 Che Tempo che Fa 3.140.000 (11,2%) (presentazione 1.885.000 – 7%) e il Tavolo 1.691.000 (7,6%). Su La7 Non è l’Arena 1.329.000 (5%) nella prima parte e 785.000 (5,5%) nella seconda (presentazione 1.237.000 – 4.4%). Su Italia 1 Pirati dei Caraibi: La Maledizione del Forziere Fantasma 1.507.000 (6,5%). Su Sky Roma-Napoli di Serie A 1.371.000 abbonati (5%). Su Rai2 9-1-1 fa 1.197.000 (4,2%) nel primo episodio e di 1.256.000 (4,8%) nel secondo. Su Tv8 Bruno Barbieri 4 Hotel 699.000 (2,6%). Su Rete4 Forever Young 557.000 (2,3%). Sul Nove Pearl Harbor 419.000 (2,1%).

In fascia Access Prime Time su Rai 1 Soliti Ignoti 5.235.000 (18,5%), su Canale 5 Paperissima Sprint 3.592.000 (12,7%). Su Italia1 CSI Miami 1.346.000 (4,8%). Su Rete 4 Stasera Italia 1.210.000 (4,3%) nella prima parte e 1.081.000 (3,8%) nella seconda. Su Tv8 4 Ristoranti 744.000 (2,7%), sul Nove Little Big Italy 418.000 (1,5%).

Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 5.281.000 (21,5%). Su Canale 5 Avanti un altro! 3.956.000 (16,4%). Su Rai2 Novantesimo Minuto 900.000 (4,4%) nella prima parte e 1.072.000 (4,5%) nella seconda. Su Rai3 le edizioni del Tgr 3.401.000 (13,5%). Su Sky Fiorentina-Milan di Serie A 1.399.000 abbonati (6,5%). Alle 20 Tg1: 6.221.000 (23,4%), Tg5: 5.026.000 (18,7%), TgLa7: 1.607.000 (4%). Alle 19 Tg3: 2.637.000 (11,4%).

Nel daytime su Rai1 l’Angelus 2.984.000 (20,7%), Linea Verde 4.198.000 (22,6%). Domenica In 3.757.000 (18,7%) nella prima parte e di 3.170.000 (17,3%) nella seconda. Da Noi… a Ruota Libera 2.595.000 (13,7%). Su Canale 5 Domenica Live 2.405.000 (12,7%). Su Rai2 Quelli che Aspettano 1.278.000 (6,5%) e Quelli che il Calcio 1.277.000 (7%). Su Rai3 Mezz’Ora in più 1.399.000 (7,4%) e Mezz’Ora in più Il Mondo che Verrà 1.062.000 (5,9%). Kilimangiaro Il Grande Viaggio 1.062.000 (5,9%) e Kilimangiaro 1.711.000 (9%). Su Sky Juventus-Benevento di Seria A 1.228.000 abbonati (6,7%).

In seconda serata su Rai 1 Speciale Tg1 590.000 (6,4%). Su Canale 5 il Tg5 Notte (fonda) 463.000 (12,8%). Su Rai2 La Domenica Sportiva 947.000 (6,3%) e L’Altra DS 343.000 (4,4%). Su Italia1 Pressing Serie A 481.000 (7,4%). Su Rai 3 Tg3 Mondo 589.000 (4.9%). Su Rete 4 Per Grazia Ricevuta 162.000 (1,9%).

Ultimo aggiornamento: Lunedì 22 Marzo 2021, 11:05

