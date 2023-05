Ascolti Tv 21 maggio 2023, dulcis in fundo: Fazio supera tutti

Ascolti Tv domenica 21 maggio 2023, in prima serata su Rai1 “Qui Rido Io” ha conquistato 1.660.000 spettatori pari al 10.2% di share. Su Canale 5 la fiction “Ridatemi Mia Moglie” 1.506.000 pari al 9.9% di share. Su Rai2 Crossword Mysteries 854.000 con il 4.4%. Su Italia1 il film Barry Seal Una Storia Americana 1.039.000 con il 5.8% di share. Su Rai3 (presentazione 1.291.000 – 7.6%), Che Tempo Che Fa vince la serata con una media di 2.593.000 spettatori (13.5%) mentre – dalle 22.30 alle 0.21 - Che Tempo Che Fa – Il Tavolo 1.855.000 (14.1%). Su Rete4 Controcorrente Speciale 765.000 con il 4% di share. Su La7 In Onda Prima Serata 476.000 con il 2.5%. A seguire Schegge di Paura 192.000 e l’1.7%. Su Tv8 la prima puntata di GialappaShow 907.000 con il 5.1%. Sul Nove Don’t Forget the Lyrics Serata Speciale 593.000 (3.3%).

In fascia Access Prime Time su Rai1 Affari Tuoi 4.319.000 con il 22.4%. Su Canale 5 Paperissima Sprint 2.678.000 con il 14%. Su Italia1 NCIS 1.036.000 (5.5%). Su Rete 4 Controcorrente 682.000 (3.7%) e 878.000 (4.5%). Su La7 In Onda 734.000 con il 3.8%. Su Tv8 Quattro Ristoranti 551.000 pari al 3%.

Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 3.351.000 (23.9%). Su Canale 5 Avanti un Altro Story 2.369.000 (17.5%). Su Rai2 Novantesimo Minuto 614.000 (5.4%) mentre Novantesimo Minuto Tempi Supplementari 476.000 con il 3.6%.

Nel daytime a mezzogiorno su Rai1 Santa Messa 1.608.000 (22.3%), Angelus 2.072.000 (22.6%), Linea Verde 2.305.000 (21.1%) e 2.969.000 (23.2%). Al pomeriggio su Rai1 Domenica In 2.508.000 e 19.1% nella prima parte, 2.123.000 e 17.4% nella seconda, 1.679.000 e 14.2% nella terza in onda dalle 16.54 alle 17.12. Da Noi… A Ruota Libera 1.588.000 (14.5%). Su Canale 5 Verissimo Le Storie 2.064.000 (17.9%) e 1.943.000 (17,8%)

In seconda serata su Rai 1 Speciale Tg1 366.000 e 6%. Su Rai2 presentazione Domenica Sportiva di 8 minuti (624.000 e 3.7%), l’incontro dei Mondiali di Calcio Under 20 Italia-Brasile 603.000 e 6% (pre e post partita 628.000 e 5.1%). La Domenica Sportiva 268.000 (6.2%). Su Italia1 Pressing 548.000 (4.9%), 420.000 (7.4%) e 232.000 (7.9%). Su Rai3 Tg3 Mondo 666.000 (9.9%).

