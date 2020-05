Ascolti Tv 21 maggio 2020, in 6 milioni e 250 mila hanno seguito Vivi e Lascia Vivere

Ascolti Tv giovedì 21 maggio 2020. Su Rai1 la fiction Vivi e Lascia Vivere ha raggiunto la media di 6 milioni e 250 mila spettatori pari al 25,6% di share. Su Canale 5 In questo Mondo di Ladri non arriva a 2 milioni (8,1%). Su Rete4 Dritto e Rovescio 6,9%. Su La7 PiazzaPulita 6,1%. Su Rai2 Made in… Arteteca 4,5%. Su Italia 1 Hunger Games – Il Canto della Rivolta: parte 1 fa il 4,5%. Su Rai3 Rush 3,3%. Su Tv8 Il Potere dei Soldi 2%, sul Nove Il Profumo del Mosto Selvatico 1,9%. Su Sky Uno 4 Ristoranti l’1,3% di share.



In fascia Access Prime Time su Rai1 Soliti Ignoti Il Ritorno in replica sfiora i 5 milioni con il 19,1%. Su Canale 5 Striscia la Notizia 4,2 milioni e 16,1%. Su La7 Otto e Mezzo 2.300.000 (9%). Su Rete4 Stasera Italia 1.397.000 (5,7%) nella prima parte e 1.296.000 (4,9%) nella seconda. Su Rai2 Tg2 Post 4,6% con 1.223.000 spettatori. Su Italia1 CSI 4,4%. Su Rai3 Palestre di Vita 3%. Su Tv8 Guess my Age 2,8% di share. Sul Nove Deal with It – Stai al Gioco 1,2%.



Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 3,8 milioni (21,6%). Su Canale 5 la replica di Avanti un Altro! 3,2 milioni con il 18,8% di share. In seconda serata su Rai1 Porta a Porta 1.110.000 spettatori con il 10,8% di share. Su Canale 5 L’Intervista 967.000 e l’8,5%. Ultimo aggiornamento: Venerdì 22 Maggio 2020, 12:02

© RIPRODUZIONE RISERVATA