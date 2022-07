Ascolti Tv 21 luglio 2022, la crisi di governo eccita Zona Bianca

Ascolti tv del 21 luglio 2022 in prima serata su Rai1 Don Matteo 12 in replica è stato visto e rivisto da una media di 1.868.000 spettatori pari al 13,8% di share. Su Canale 5 la prima tv del film Se Mi Vuoi Bene con Claudio Bisio e Sergio Rubini 1.657.000 (12,5%). Su Rete4 exploit di Zona Bianca 1.120.000 (9,6%). Su La7 – dalle 21.20 alle 21.56 - In Onda Prima Serata 1.113.000 (7,3%). A seguire Servant of The People 206.000 (1,7%). Su Italia 1 la serie FBI Most Wanted 1.023.000 (7,1%). Su Rai2 il film Il Mio Amico Jeff 731.000 (5,3%). Su Rai3 La Grande Opera all’Arena di Verona (Carmen) 524.000 (4,2%). Sul Nove il film La leggenda di un amore Cinderella 369.000 (2,8%). Su Tv8 la serie Cops Una Banda di Poliziotti 302.000 (2,1%).

In fascia Access Prime Time su Rai1 Techetechetè 2.477.000 (16,1%). Su Canale 5 Paperissima Sprint 2.387.000 (15,6%). Su Italia1 NCIS Unità Anticrimine 1.064.000 (7%). Su Rai3 Viaggio in Italia 715.000 (4,9%) e Un Posto al Sole 1.261.000 (8,2%). Su La7 In Onda 1.208.000 (7,8%). Su Rete4 Controcorrente 930.000 (6,3%), e 1.121.000 (7,2%). Su Rai2 Tg2 Post con ospite Giorgia Meloni 952.000 (6,2%). Su Tv8 Celebrity Chef 356.000 (2,4%). Sul Nove Deal With It Stai al Gioco 262.000 (1,7%).

Nel Preserale su Rai1 Reazione a Catena 3.048.000 (26,8%). Su Canale 5 la replica di Avanti un Altro! 1.535.000 (13,9%). Su Rai3 le edizioni dei Tgr 1.701.000 (13,9%). Su La7 – dalle 17 alle 19.57 - TgLa7 Speciale 366.000 (3,9%).

Nel daytime Tg1 Speciale 1.046.000 (12,6%). Su Rai2 il Tour All’Arrivo 1.604.000 (19,1%).

In seconda serata su Rai1 La Mafia uccide solo d’estate 416.000 (7,4%). Su Canale5 Tg5 540.000 (8,3%). Su Rai3 Tg3 Linea Notte 258.000 (5,3%).

Ultimo aggiornamento: Venerdì 22 Luglio 2022, 11:06

