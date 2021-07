Ascolti Tv 21 luglio 2021, Benvenuti al Sud sorpassa Superquark

Ascolti Tv 21 luglio 2021. In prima serata su Canale5 il film Benvenuti al Sud ha conquistato una media di 2.335.000 spettatori con il 14,3% di share. Su Rai1 Superquark 2.116.000 (12,9%). Su Rai2 Come ti ammazzo il bodyguard 889.000 (5,2%). Su Italia1 Chicago Fire 1.419.000 (7,7%), Chicago Med 1.316.000 (7,8%) e Chicago P.D. 1.169.000 (9,2%). Su Rai3 Sogno di una notte di mezza età 1.188.000 (6,7%). Su Rete4 Zona Bianca 995.000 (7%). Su La7 Hunting Hitler Caccia a Hitler 365.000 (2,6%). Su Tv8 la replica di Name That Tune Indovina la Canzone 329.000 (2,2%). Sul Nove L’uomo che sussurrava ai cavalli 256.000 (1,9%).

In fascia Access Prime Time su Rai1 Techetechetè 3.325.000 (18,3%). Su Canale5 Paperissima Sprint 2.374.000 (13%). Su Rai3 Caro Marziano 1.105.000 (6,5%) e Un Posto al Sole 1.470.000 (8%). Su La7 In Onda 1.111.000 (6,1%). Su Rete4 Stasera Italia News 981.000 (5,7%) nella prima parte e 1.133.000 (6,2%) nella seconda. Su Rai2 Tg2 Post 827.000 (4,5%). Su Italia1 C.S.I. 980.000 (5,5%). Su Tv8 4 Hotel 398.000 (2,2%). Sul Nove Deal With It Stai al Gioco 266.000 (1,5%).

Nel Preserale su Rai1 Reazione a Catena 3.234.000 (24,8%). Su Canale5 la replica di Conto alla Rovescia 1.585.000 (12,7%).

Ultimo aggiornamento: Giovedì 22 Luglio 2021, 10:58

© RIPRODUZIONE RISERVATA