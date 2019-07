Ascolti Tv 21 luglio 2019, Il Viaggio di Fanny appassiona più delle repliche

Ascolti Tv di domenica 21 luglio 2019. In prima serata il film di Canale 5 Il Viaggio di Fanny registra una media di di poco superiore a 1,8 milioni di spettatori pari all’11,3% e la spunta allo sprint sulla replica di A un passo dal cielo su Rai1 (1,6 milioni e 11,1%). Su Rai2 NCIS 8,2%. Su Italia 1 Poliziotto ancora in prova 5,8%. Su Rai3 Cate Mccall Il Confine della Verità 6%. Su Rete4 la replica di Maurizio Costanzo Show 4,9%. Su La7 Atlantide 4,6%. Su Tv8 Italia’s Got Talent Best Of 2 fa il 2,4%, sul Nove Il Supplente Luca Parmitano l’1,6%.

In fascia Access Prime Time su Rai 1 Techetechetè 17,7%, su Canale 5 Paperissima Sprint 14,9%. Su Italia1 CSI 4,6%. Su Rai3 Indovina chi viene a cena 5,1%. Su La7 Uozzap! Classic 3,7%. Su Tv8 4 Ristoranti 3,6%, sul Nove Camionisti in Trattoria 1,6%. Nel Preserale su Rai1 Reazione a Catena 23%, su Canale 5 Caduta Libera 16,4%. Nel mattino di Rai1 Linea Blu 19,3%; Paesi che vai 15,1%, A Sua Immagine 15,4%, la Santa Messa 17,3%, l’Angelus 17,8% e Linea Verde 19,8%. Nel pomeriggio di Rai2 i Mondiali di Nuoto 6,4%, Il Tour de France all’arrivo di tappa 17,3%. Lunedì 22 Luglio 2019, 11:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA