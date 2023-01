Ascolti Tv 21 gennaio 2023, De Filippi regina del sabato sera (Sanremo trema). Bene Carlo Conti e Ciao Maschio

Ascolti 21 gennaio 2023, in prima serata su Rai1 Tali e Quali, in onda dalle 21:33 alle 00:12, ha conquistato una media di 3.523.000 spettatori pari al 20.5% di share. Un buon risultato per Carlo Conti che in seconda serata ha inaugurato la stagione di Ciao Maschio con Nunzia de Girolamo che ha registrato un ottimo 897.000 spettatori con share del 13.9%. La performance di Rai1 però non è bastata per superare Maria De Filippi, sempre più regina del sabato sera (a Sanremo fanno gli scongiuri) che su Canale5 con C’è Posta per Te, dalle 21:28 alle 00:39, ha raggiunto una media di 5.036.000 spettatori con share del 31.1%. Su Rai2 F.B.I. 730.000 (3.8%). Su Italia1 la prima tv di C’era una volta il principe azzurro 596.000 (3.1%). Su Rai3 Città segrete 1.250.000 (7.1%). Su Rete4 Il corriere The Mule 551.000 (3%). Su La7 Al vertice della tensione 453.000 2.5%. Su Tv8 4 Ristoranti 328.000 (1.7%). Sul Nove Elon Musk Il mondo ai miei piedi 264.000 (1.7%). Su Rai4 Cold Blood Senza pace 413.000 (2.1%). Su Iris Il collezionista 484.000 (2.6%).

In fascia Access Prime Time su Rai1 Soliti Ignoti Il Ritorno 4.756.000 (23.9%). Su Canale5 Striscia la Notizia 3.904.000 (19.6%). Su Rai2 Tg2 Post 552.000 (2.8%). Su Italia1 N.C.I.S. 1.211.000 (6.1%). Su Rai3 Le Parole di Gramellini 1.520.000 (7.6%). Su Rete4 Controcorrente 690.000 (3.5%) e 632.000 (3.2%). Su La7 In Onda 820.000 (4.1%). Su Tv8 4 Ristoranti 553.000 (2.8%). Sul Nove I Migliori Fratelli di Crozza 292.000 (1.5%).

Ultimo aggiornamento: Domenica 22 Gennaio 2023, 15:23

