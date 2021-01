Ascolti Tv 21 gennaio 2021, in 5,5 milioni per Suor Angela. Su Sky cresce MasterChef

Ascolti Tv 21 gennaio 2021. Su Rai1 la fiction Che Dio ci Aiuti 6 è stata vista da una media di 5.504.000 spettatori pari al 22,2% di share (primo episodio: 5.764.000 e 21,4%, secondo episodio: 5.270.000 e il 23,1%). Su Canale5 Daydreamer Le Ali del Sogno 1.994.000 (9,3%). Su Rai2 la partita di Coppa Italia Lazio-Parma 1.625.000 (6,2%). Su Italia1 l’esordio de La Pupa e il Secchione e Viceversa 1.790.000 (9,7%). Su Rai3 Il disertore 1.552.000 (6,6%). Su Rete4 Dritto e Rovescio 1.106.000 (5,7%). Su La7 Piazzapulita 1.282.000 (5,4%). Su Tv8 Tomb Raider 735.000 (3%). Sul Nove Il segno della libellula Draginfly 406.000 (1,6%). Sui canali Sky cresce MasterChef rispetto allo scorso anno, episodio 11: 1.224.405 abbonati e 3,6% di share, episodio 12: 1.094.790 abbonati e 4,3% di share.

In fascia Access Prime Time su Rai1 Soliti Ignoti Il Ritorno 5.382.000 (19,5%). Su Canale5 Striscia la Notizia 4.529.000 (16,3%). Su La7 Otto e Mezzo 2.374.000 (8,7%). Su Rete4 Stasera Italia 1.398.000 (5,2%) nella prima parte e 1.362.000 (4,9%) nella seconda. Su Rai3 Che Succ3de? 1.658.000 (6,3%) e Un Posto al Sole 1.864.000 (6,8%). Su Italia1 C.S.I. Miami 1.287.000 (4,7%). Su Tv8 Guess My Age Indovina l’Età 631.000 (2,3%). Sul Nove Deal With It Stai al Gioco 421.000 (1,5%).

Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 5.126.000 (23,4%). Su Canale5 Caduta Libera 3.858.000 (18%). Su Rai3 il Tg Regione 3.464.000 (15,2%). Alle 20 Tg1: 6.229.000 (24,6%), Tg5: 4.986.000 (19,4%), Tg La7: 1.525.000 (6%)

In seconda serata su Rai1 Porta a Porta 1.247.000 (11,3%). Su Italia1 il film Lo smoking 493.000 (11%). Nel daytime da segnalare al pomeriggio di Rai3 Geo 2.044.000 (13,4%).

