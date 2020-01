Ascolti Tv 21 gennaio 2020, le Sardine da Floris battono Salvini alla vigilia delle elezioni

Ascolti Tv martedì 21 gennaio 2020. Su Rai1 l’incontro di Coppa Italia Napoli-Lazio è stato seguito da oltre 5,6 milioni di media spettatori pari al 21,5% di share. Su Canale 5 New Amsterdam 2,3 milioni e l’11,8%. Su Italia 1 La Pupa e il Secchione e Viceversa 1,8 milioni e 9,3%. Nella sfida dei talk, in sovrapposizione, le Sardine ospiti di Giovanni Floris a diMartedì su La7 con il loro leader Mattia Santori e altri quattro volti nuovi sono state viste da 2.045.000 spettatori con uno share del 7,72%, mentre Salvini ospite in contemporanea di Bianca Berlinguer a Cartabianca su Rai3 ha ottenuto uno share di 5,88% per 1.502.000 spettatori.

Su Rai2 Il Fidanzato di mia Sorella 6,9%. Su Rai3 #CartaBianca 6,5%. Su La7 DiMartedì 6,3%. Su Rete4 Fuori dal Coro 5,1%. Su Tv8 Men in Black 3 il 2,3%, sul Nove Allacciate le cinture 1,7%.



In fascia Access Prime Time su Canale 5 Striscia la Notizia sfiora i 5,2 milioni (19%). Su Rai2 Tg2 Post 5,1%. Su Italia1 CSI Miami 4,4%. Su Rai3 Nuovi Eroi 4,8% e Un Posto al Sole 6,6%. Su Rete4 Stasera Italia 5,6%, su La7 Otto e Mezzo 6,5%. Su Tv8 Guess my Age 2,9%. Sul Nove Deal with It Stai al Gioco 1,4%. Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 5,6 milioni (26,6%). Su Canale 5 Avanti un Altro! 4,3 milioni (21%). Cresce sul Nove Sono le Venti con Peter Gomez (1,1%). Al pomeriggio Geo sfiora 1,8 milioni con il 12,7% di share. Mercoledì 22 Gennaio 2020, 11:27

© RIPRODUZIONE RISERVATA