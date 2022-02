Ascolti Tv 21 febbraio 2022, Màkari chiude in bellezza. Il picco dei Soliti Ignoti di Amadeus vale 6,7 milioni. Cresce Tg2 Post

Ascolti del 21 febbraio 2022. In prima serata su Rai1 il finale della seconda stagione di Màkari ha convinto una media di 5.285.000 spettatori pari al 24,4%. Su Canale 5 – dalle 21.45 all’1.25 – Grande Fratello Vip 6 è stato seguito da una media di 3.551.000 spettatori (22,9%, gli ultimi minuti 34,2%). Su Rai3 Presa Diretta 1.176.000 (5,1%). Su Rete4 Quarta Repubblica 1.016.000 (5,6%). Su Italia1 Freedom Oltre il Confine 911.000 (4,2%). Su Rai2 Delitti in Paradiso 734.000 (3,4%). Su La7 – dalle 21.28 alle 22.19 – TgLa7 Speciale 824.000 (3,3%). A seguire Herzog incontra Gorbaciov 324.000 (1,8%). Su Tv8 Escobar Il fascino del male 369.000 (1,6%). Sul Nove Avamposti Uomini in Prima Linea 288.000 (1,2%) nel primo episodio inedito e 237.000 (1,6%) nel secondo.

In fascia Access Prime Time su Rai1 – dalle 20.47 alle 21.35 – Soliti Ignoti Il Ritorno 5.347.000 (20,8%) con un picco di 6,7 milioni alle 21:33. Su Canale 5 – dalle 20.43 alle 21.39 - Striscia la Notizia 4.714.000 (22,4%). Su La7 Otto e Mezzo 1.779.000 (6,9%). Su Rai2 Tg2 Post cresce con la crisi in Ucraina 1.472.000 (5,8%). Su Rete4 Stasera Italia 996.000 (3,9%) e 902.000 (3,5%). Su Rai3 Che Succ3de? 1.236.000 (5%), Un Posto al Sole 1.653.000 (6,4%). Su Italia1 NCIS Unità Anticrimine 1.432.000 (5,6%). Su Tv8 Guess My Age 280.000 (1,1%). Sul Nove Don’t Forget The Lyrics Stai sul Pezzo 358.000 (1,4%).

Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 4.838.000 (23,5%). Su Canale 5 Avanti un Altro! 3.913.000 (19,5%).

In seconda serata su Rai1 – dalle 23.39 all’una - Tg1 Edizione Straordinaria 1.451.000 (14,4%). S’è Fatta Notte 348.000 (6,4%). Su Canale 5 Tg5 Notte 502.000 (14,1%). Su Rai2 Calcio Totale 291.000 (2,4%) e 146.000 (1,7%). Su Rai 3 La Versione di Fiorella 442.000 (2,9%), Tg3 Linea Notte 382.000 (4,3%). Su Italia1 Tiki Taka 320.000 (4,7%).

Ultimo aggiornamento: Martedì 22 Febbraio 2022, 11:12

