Ascolti Tv 21 dicembre 2020, al Gf Vip se la godono

Ascolti Tv 21 dicembre 2020. In prima serata su Canale5 Grande Fratello Vip 5 ha stregato una media di 3.383.000 spettatori con uno share del 20,6% (Grande Fratello Vip Night 1.384.000 e 27,5%). Su Rai1 il film Non ci resta che il crimine 2.936.000 (12,3%). Su Rai2 Boss in Incognito 1.775.000 (7,5%). Su Italia1 Extraction 1.280.000 (5,1%). Su Rai3 Report 2.620.000 (10,4%). Su Rete4 Quarta Repubblica 1.058.000 (5,5%). Su La7 Grey’s Anatomy 663.000 (2,9%). Su Tv8 la miniserie Caterina la Grande 266.000 (1,1%). Sul Nove Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo 374.000 (1,6%).

In fascia Access Prime Time su Rai1 Soliti Ignoti Il Ritorno 5.488.000 (19,8%). Su Canale5 Striscia la Notizia 4.893.000 (17,7%). Su La7 Otto e Mezzo 2.307.000 (8,4%). Su Rete4 Stasera Italia 1.484.000 (5,5%) nella prima parte e 1.326.000 (4,8%) nella seconda. Su Rai2 Tg2 Post 1.099.000 (4%). Su Italia1 C.S.I. Miami 1.133.000 (4,2%). Su Rai3 Un Posto al Sole 1.795.000 (6.5%). Su Tv8 4 Ristoranti 442.000 (1,6%). Sul Nove Deal With It Stai al Gioco 527.000 (1,9%).

Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 5.470.000 (25,1%). Su Canale5 Caduta Libera 3.694.000 (17,4%). Su Italia1 Amici 700.000 (3,5%). Su Rai3 le edizioni del Tgr delle 19.35 registrano 3.301.000 (14,5%). L’edizione delle 20 del Tg1 6.457.000 (25,4%).

Al mattino da segnalare Storie Italiane con Eleonora Daniele 1.074.000 (19,4%). Su Rai3 Agorà 561.000 (9,2%). È Sempre Mezzogiorno 1.806.000 (15,3%). Su Rai2 I Fatti Vostri 455.000 (6,5%) nella prima parte e 914.000 (8,6%) nella seconda.

Al pomeriggio su Rai 1 Oggi è un altro Giorno 1.696.000 (12,3%), Il Paradiso delle Signore 2.024.000 (17,4%), La Vita in Diretta 2.575.000 (18,8%). Su Canale 5 Uomini e Donne 2.938.000 (22,6%), Amici 2.137.000 (18,5%), Grande Fratello Vip 2.111.000 (18,5%). Su Rai2 Detto Fatto 376.000 (2,8%). In seconda serata su Italia1 Tiki Taka La Repubblica del Pallone non va oltre i 443.000 spettatori (4,8%).

