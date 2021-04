Ascolti Tv 21 aprile 2021, l'accoppiata Bova-Costanzo meglio del duo Angela-Vespa

Ascolti Tv 21 aprile 2021. In prima serata su Canale 5 la prima puntata di Buongiorno Mamma, con Raoul Bova, ha conquistato 3.871.000 spettatori e il 18% di share. Su Rai1 la nuova stagione di Ulisse Il Piacere della Scoperta è stato seguito da una media di 3.388.000 spettatori pari al 15% di share. Su Rai3 Chi l’ha visto? 2.388.000 (10,6%). Su Rai2 il film Tutta Colpa dell’Amore (al posto di Simona Ventura e del suo Game of Games) 1.010.000 spettatori (4,1%). Su Italia 1 Segnali dal Futuro 955.000 (4,2%). Su Rete4 Zona Bianca 670.000 (3,3%). Su La7 Atlantide 468.000 (2,2%). Su Tv8 Name That Tune Indovina la Canzone 630.000 spettatori (2,8%). Sul Nove Accordi & Disaccordi 422.000 (1,7%). Sui canali Sky Sport l’incontro di Serie A Spezia-Inter 623.000 abbonati (2,3%).

In fascia Access Prime Time su Rai1 Soliti Ignoti 4.809.000 (17,7%). Su Canale 5 Striscia la Notizia 4.305.000 (15,8%). Su La7 Otto e Mezzo 1.925.000 (7,1%). Su Rete4 Stasera Italia 1.419.000 (5,4%) nella prima parte e 1.352.000 (4,9%) nella seconda. Su Rai2 Tg2 Post 1.014.000 (3,7%). Su Rai3 Via dei Matti numero 0 fa 1.514.000 (5,9%) e Un Posto al Sole 1.894.000 (7%). Su Italia1 CSI 1.182.000 (4,4%). Su Tv8 Guess My Age 485.000 (1,8%). Sul Nove Deal With It Stai al Gioco 458.000 (1,7%).

Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 4.528.000 (22,9%). Su Canale 5 Avanti un Altro 3.466.000 (18%). Su Sky Milan-Sassuolo 886.000 abbonati (4,6%).

In seconda serata su Canale 5 Maurizio Costanzo Show 940.000 (14,9%). Su Rai1 Porta a Porta 764.000 (10,3%). Su Rai2 Novantesimo Minuto 567.000 (5,1%), a seguire I Lunatici 118.000 (2,7%). Su Rai 3 il Tg3 Linea Notte 634.000 (8%). Su Italia1 Pressing Serie A Speciale 321.000 (4,9%). Su Rete 4 Confessione Reporter 670.000 (3,3%).

Ultimo aggiornamento: Giovedì 22 Aprile 2021, 10:53

