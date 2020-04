Ascolti Tv 21 aprile 2020, bentornate Iene ma quanta nostalgia per i concerti dal vivo

Ascolti Tv martedì 21 aprile 2020. Su Rai 1 la replica di Stasera Laura Ho creduto in un Sogno, il concerto-show di Laura Pausini, è stato seguito da quasi 3 milioni e mezzo di spettatori, pari al 13,3% di share. Su Italia 1 il ritorno de Le Iene Show la media sfiora i 2,7 milioni con il 12,4%. Su Canale 5 Karol Un Uomo Diventato Papa 2,2 milioni e il 9,9%. Su Rete4 Fuori dal Coro 6,8%. Su La7 DiMartedì 6,6%. Su Rai3 Carta Bianca 5,2%. Su Rai2 Earth Un giorno straordinario 4,1%. Su Tv8 Hotel Transylvania 2,7%. Sul Nove The Call 1,7%. Su Rai4 Riddick 2,1%. Su Iris Sfida Oltre il Fiume Rosso 2,1%. Su Sky Uno E Poi C’è Cattelan - con Dua Lipa in collegamento – 0,7%.



In fascia Access Prime Time su Rai1 la replica dei Soliti Ignoti 5,5 milioni con il 18,3%. Su Canale 5 Striscia la Notizia 5,3 milioni e 17,7%. Su Rai2 Tg2 Post 4,3%. Su Italia1 CSI 5%. Su Rai3 Blob 3,4% e in replica Un Posto al Sole 3,2%. Su Rete4 Stasera Italia 5,8%. Su La7 Otto e Mezzo 8,7%. Su Tv8 Guess My Age 2,6%. Sul Nove la replica di Deal With It Stai al Gioco 1,3%.



Nel Preserale su Rai1 la replica de L’Eredità 4,7 milioni (19,8%). Su Canale 5 in replica Avanti un Altro! 4,3 milioni (18,5%). Va sempre forte la Santa Messa del mattino con oltre 1,1 milioni e il 22,3%. In seconda serata su Rai1 Porta a Porta con i governatori De Luca e Fontana sfiora la media di 1,7 milioni con il 13,1% di share. Su Rai2 Patriae segna non arriva al 2%. Ultimo aggiornamento: Mercoledì 22 Aprile 2020, 11:41

