Ascolti Tv di domenica 21 agosto 2022. Anche in replica la Dama Velata ha il suo fascino

Ascolti del 21 agosto 2022 in prima serata su Rai1 la replica della fiction La Dama Velata è stata seguita da una media di 1.863.000 spettatori pari al 15% di share. Su Canale5 il film Ma che bella sorpresa con Claudio Bisio, Frank Matano, Valentina Lodovini: 1.624.000 (12,3%). Su Rai2 gli Europei di Atletica Leggera di Monaco di Baviera 1.363.000 (10,1%). Su Rai3 l’ultima puntata di Kilimangiaro Estate con Camila Raznovich 689.000 (5,6%). Su Rete4 Controcorrente Speciale con Veronica Gentili 664.000 (5,3%). Su Italia1 il film Godzilla 487.000 (3,9%). Su Italia’s Got Talent Best Of 466.000 (3,8%). Su La7 la serie Miss Marple 296.000 (3,1%). Sul Nove Aldo, Giovanni e Giacomo Abbiamo fatto 30… in replica 175.000 (1,5%).

In fascia Access Prime Time su Rai1 Techetechetè 2.611.000 (19,2%). Su Canale5 Paperissima Sprint 1.991.000 (14,6%). Su Italia1 N.C.I.S. New Orleans 676.000 (5%). Su Rete4 Controcorrente 672.000 (5%) e 648.000 (4,8%). Su La7 In Onda 660.000 (4,9%). Su Rai3 Sapiens Files Un solo Pianeta 543.000 (4%). Su Tv8 4 Ristoranti 429.000 (3,2%). Sul Nove Little Big Italy 178.000 (1,3%).

Nel Preserale su Rai1 Reazione a Catena 3.113.000 (28,1%). Su Canale5, in replica, Avanti un Altro! Weekend 1.366.000 (12,5%). Su Rai2 gli Europei di Atletica Leggera da Monaco di Baviera 958.000 (8,3%). Su Rai3 le edizioni del Tg Regione 1.632.000 (14,1%).

Nel daytime da segnalare su Rai1 la Santa Messa 1.243.000 (20,7%), l’Angelus 1.707.000 (21,7%), Linea Verde Estate 2.332.000 (22,7%). Su Rai3 Mezz’Ora in Più 910.000 (9,5%).

In seconda serata su Rai1 Speciale Tg1 371.000 (5,7%), su Canale 5 il Tg5 Notte 522.000 (5,2%). Su Rai2 La Domenica sportiva 778.000 (10%), su Italia1 Pressing 384.000 (5,1%) e 282.000 (6,8%).

