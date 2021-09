Ascolti Tv 20 settembre 2021, il Gf Vip si arrende ai Bastardi

Ascolti Tv 20 settembre 2021. In prima serata su Rai1 la prima puntata de I Bastardi di Pizzofalcone 3 ha conquistato una media di 4.496.000 spettatori pari al 21,8% di share. Su Canale5 Grande Fratello Vip 2.578.000 (17,5%). Su Italia1 Attacco al potere 3: 1.474.000 (7,2%). Su Rai3 Presadiretta 1.417.000 (6,6%). Su Rete4 Quarta Repubblica 788.000 (4,9%). Su Rai2 Jumanji Benvenuti nella giungla 869.000 (4,1%). Su SkySport Udinese-Napoli 534.000 abbonati e 2,3% di share. Su La7 Eden Un Pianeta da Salvare 341.000 (2%). Su Tv8 Il codice da Vinci 404.000 (1,7%). Sul Nove Little Big Italy 394.000 (1,8%).

In fascia Access Prime Time su Rai1 Soliti Ignoti Il Ritorno 4.699.000 (20%). Su Canale5 Paperissima Sprint 3.265.000 (13,9%). Su Rai3 Via dei Matti n° 0: 1.042.000 (4,7%) e Un Posto al Sole 1.690.000 (7,2%). Su La7 Otto e Mezzo 1.556.000 (6,6%). Su Rete4 Stasera Italia 1.173.000 (5,2%) nella prima parte e 979.000 (4,2%) nella seconda. Su Rai2 Tg2 Post 816.000 (3,5%). Su Italia1 N.C.I.S. Unità Anticrimine 1.152.000 (5%). Sul Nove Deal With It Stai al Gioco 416.000 (1,8%). Su Tv8 Guess My Age Indovina l’Età 365.000 (1,6%).

Nel Preserale su Rai1 Reazione a Catena 4.397.000 (25,8%). Su Canale5 Caduta Libera 2.686.000 (16,5%). Su Rai3 le edizioni del Tg Regione 2.868.000 (15,6%).

