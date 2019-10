Ascolti Tv 20 ottobre 2019, Imma Tataranni supera i 5 milioni di media

Ascolti Tv domenica 20 ottobre 2019. Su Rai1 la quinta puntata di Imma Tataranni Sostituto Procuratore supera i 5 milioni di media spettatori pari al 23,3% di share. Su Canale5 Live Non è la D’Urso - dalle 21.22 all’1.23 – 2,1 milioni e il 12,9%. Su Rai2 Che Tempo Che Fa – dalle 21.06 alle 22.44 –1,9 milioni (8%). A seguire Che Tempo Che Fa Il Tavolo 1,3 milioni (7,1%). Su Italia1 World War Z 6,2%. Su Rai3 Il Borgo dei Borghi 4,6%. Su Rete4 Nella valle della violenza 3,1%. Su La7 Non è l’Arena 5,6%. Su Tv8 Bruno Barbieri 4 Hotel 2,2%. Sul Nove Rubio alla Ricerca del Gusto Perduto 1,2%.



Nella fascia Access Prime Time su Rai1 Soliti Ignoti Il Ritorno 5 milioni con il 20,6%. Su Canale5 Paperissima Sprint 12,5%. Su Italia1 CSI Miami 4,8%. Su Rete4 Stasera Italia Weekend 4,8%. Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 21,5%. Su Canale5 Caduta Libera 18,1%. Su Rai2 Che Tempo Che Farà 5%.



A Mezzogiorno Linea Verde 2,8 milioni (19,2%). La Domenica Ventura conquista 431.000 spettatori con uno share del 3,9% per poi scendere fino al 3,1%. Al Pomeriggio su Rai1 Domenica In sfiora i 3 milioni (18,5%). A seguire Da Noi… A Ruota Libera 1,8 milioni (12,8%). Su Canale 5 Domenica Live 2 milioni 14,9%. Su Rai2 Quelli che il Calcio 7,4%. In seconda serata Paola Ferrari sempre davanti a Pierluigi Pardo: su Rai2 La Domenica Sportiva 8,6%, su Italia1 Tiki Taka 6,8%. Lunedì 21 Ottobre 2019, 11:13

