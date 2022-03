Ascolti Tv 20 marzo 2022, Noi precede Scotti e Fazio. Bene Giletti da Odessa e il Gp su Tv8

Ascolti del 20 marzo 2022. In prima serata su Rai1 la fiction Noi è stata vista da una media di 3.342.000 spettatori pari al 15,8% di share. Su Canale5 Lo Show dei Record 2.472.000 (13,2%). Su Rai3 Che Tempo Che Fa dalle 20:45 alle 22:17 2.455.000 (10,1%) e Il Tavolo (dalle 22:20 alle 23:55) 1.443.000 (7,9%). Su Tv8 la differita del GP del Bahrain di Formula 1: 2.241.000 (10,2%). Su La7 Non è l’Arena con Massimo Giletti in onda da Odessa in Ucraina 1.090.000 (6,5%). Su Italia1 Mission Impossible Protocollo fantasma 920.000 (4,5%). Su Rete4 Zona Bianca 682.000 (4,1%). Su Rai2 The Rookie 943.000 (3,9%) e C.S.I. Vegas 677.000 (2,9%). Sul Nove Stand Up Comici in Prova 227.000 (1%).

In fascia Access Prime Time su Rai1 Soliti Ignoti Il Ritorno 4.636.000 (19,1%). Su Canale5 Paperissima Sprint 3.349.000 (13,9%). Su Rai3 la Presentazione di Che Tempo Che Fa 1.642.000 (7,1%). Su Italia1 N.C.I.S. Unità Anticrimine 1.313.000 (5,5%). Su Rete4 Controcorrente 1.131.000 (4,8%) e 1.206.000 (5%). Su La7 In Onda 1.100.000 (4,6%). Sul Nove Little Big Italy 370.000 (1,6%).

Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 4.599.000 (22,2%). Su Canale5 Avanti un Altro! 3.652.000 (17,9%). Su Rai2 90° Minuto 750.000 (4%).

Nel daytime al mattino su Rai1 la Santa Messa 1.828.000 ( (20,2%) e l’Angelus 2.526.000 (22%), Linea Verde 3.270.000 (22,4%). Al pomeriggio su Rai1 Domenica In 2.890.000 (18,8%) dalle 14:11 alle 14:57 e 2.553.000 (17,6%) dalle 15:02 alle 16:52. A seguire Da Noi… A Ruota Libera 2.221.000 (13,9%). Su Canale5 Scene da un Matrimonio 1.670.000 (11.3%), Verissimo 2.393.000 (16,4%) dalle 16:29 alle 16:54, 2.669.000 (17,9%) dalle 16:54 alle 17:39 e 2.712.000 (16,6%) dalle 17:43 alle 18:39. Su Rai3 Mezz’Ora in Più 1.182.000 (8,1%) e Mezz’Ora in Più Il Mondo che Verrà 872.000 (6%), Kilimangiaro 919.000 (6%) e 1.233.000 (7,3%).

In seconda serata su Rai1 Speciale Tg1 436.000 (4,8%), su Canale5 Tg5 Notte 679.000 (12%), su Rai2 La domenica sportiva 659.000 (3,4%) e 802.000 (6,8%), su Italia1 Pressing 314.000 (5,6%).

