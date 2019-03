Ascolti Tv 20 marzo 2019. La D'Urso riporta in video Wanna Marchi e la figlia: ascolti super

Ascolti Tv di mercoledì 20 marzo 2019. Su Rai1 la commedia Si Accettano Miracoli è stata scelta da 3,3 milioni di media spettatori, pari al 14,4% di share. Su Canale 5 la seconda puntata di Live Non è la D’Urso (durata fin oltre l’una di notte) con un seguitissimo Wanna Marchi contro tutti ha polarizzato l’attenzione di una media di 2,4 milioni e il 14% di share con picchi del 22% e di 3 milioni e mezzo di spettatori. Su Rai2 l’ultimo episodio de La Porta Rossa 2 è stato seguito da 2,8 milioni e il 12,4% di share. Su Italia 1 la prima tv di Deadpool 7,2%. Su Rai3 Chi l’ha visto? 2,1 milioni e 9,9%. Su Rete4 The Italian Job 4,9%. Su La7 Speciale Atlantide Ilaria Alpi 25 Anni di Buio soltanto il 2%. Un peccato. Su Tv8 Notte Brava a Las Vegas 1,8%. Sul Nove la seconda e ultima puntata di Leaving Neverland 1,8%.



All’ora di cena su Rai1 Soliti Ignoti Il Ritorno ottiene 5,2 milioni e il 19,8%. Su Canale 5 Striscia La Notizia registra una media di 4,9 milioni e il 18,8%. Su Rai2 Tg2 Post 4,2%. Su Italia1 CSI 4,7%. Su Rai3 Non ho l’età 5,9% e Un Posto al Sole 7,8%. Su Rete4 Stasera Italia 4,9%. Su La7 Otto e Mezzo 7,1%. Su Tv8 Guess My Age Indovina l’Età 2,4%. Sul Nove Boom 1,3%. Ultimo aggiornamento: 12:05 © RIPRODUZIONE RISERVATA