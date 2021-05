Ascolti Tv 20 maggio 2021, I Guardiani chiudono a Un Passo dal Cielo

Ascolti Tv 20 maggio 2021. In prima serata su Rai1 il finale della fiction Un Passo dal Cielo 6 - I Guardiani ha conquistato una media di 5.246.000 spettatori pari al 24,1% di share. Su Canale 5 Il Corriere The Mule 2.694.000 (12,8%). Su Rai3 Amore Criminale 1.417.000 (6%). Su Rete4 Dritto e Rovescio 1.128.000 (6,4%). Su La7 Piazzapulita 969.000 (5,5%). Su Italia 1 la partita di calcio di beneficenza Gillette Bomber & King Contro la violenza sulle donne 1.238.000 (5,3%). Su Rai4 la seconda semifinale dell’Eurovision Song Contest 2021: 555.000 (2,3%). Su Tv8 in prima visione free l’ultima stagione de I Delitti del Barlume 450.000 (1,9%). Su Rai2 Anni 20: 420.000 (1,8%). Sul Nove La Guerra dei Mondi 343.000 (1,5%).

In fascia Access Prime Time su Rai1 Soliti Ignoti 5.222.000 (21,5%). Su Canale 5 Striscia la Notizia 3.830.000 (15,6%). Su La7 Otto e Mezzo 1.850.000 (7,7%). Su Rete4 Stasera Italia 1.194.000 (5,2%) nella prima parte e 1.201.000 (4,9%) nella seconda. Su Rai2 Tg2 Post 838.000 (3,4%). Su Italia1 CSI 1.021.000 (4,3%). Su Rai3 Nuovi Eroi 1.020.000 (4,6%), Un Posto al Sole 1.689.000 (7,1%). Su Tv8 Guess My Age 434.000 (1,8%). Sul Nove Deal With It Stai al Gioco 390.000 (1,6%).

Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 3.988.000 (24,3%). Su Canale 5 Avanti un Altro 3.020.000 (19,2%). Su Rai2 gli Europei di Nuoto 526.000 (4,2%).

In seconda serata su Rai1 Porta a Porta 903.000 (12,6%). Su Canale 5 Tg5 Notte 490.000 (6,1%). Su Rai2 Il Mythonauta 219.000 (1,6%). Su Rai 3 Sopravvissute 957.000 (5,9%). Su Italia1 la terza puntata di Venus Club, ospite Elisa Isoardi, 409.000 (3,8%). Su Rete 4 Un Maledetto Imbroglio 227.000 (5,6%).

Ultimo aggiornamento: Venerdì 21 Maggio 2021, 11:12

