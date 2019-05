Ascolti Tv 20 maggio 2019, il Gf cresce e fa il record. Boom tra giovani e giovanissimi

Ascolti Tv di lunedì 20 maggio 2019. Su Rai1 un episodio di 10 anni fa in replica de Il Commissario Montalbano vince la serata con una media di 5,5 milioni di spettatori e il 24,3% di share. Ma su Canale 5 si avvicina sempre di più alla vetta il Grande Fratello 16 di Barbara d’Urso. La settima puntata ha registrato una media di 3,4 milioni pari al 20,8% che equivale al record di ascolti. Miglior risultato stagionale anche sul target 15-64 anni con il 22,6% di share. Ha toccato picchi del 36% di share e di 4.300.000 telespettatori. Oltre il 30% di share raggiunto sul target 15-34 anni e il 32% di share tra i 15-19enni. Su Rai3 Report 5,8%, su Rai2 A Sud di Made in Sud 5,6%. Su Italia 1 la prima tv di Rogue One: A Star Wars story 5%. Su Rete4 Quarta Repubblica 4,9%. Su Tv8 The Karate Kid – Per vincere domani 1,9%. Sul Nove Little Big Italy 1,9%. Su La7 I Quattro Figli di Katie Elder 1,8%.



Nella fascia Access Prime Time su Rai1 Soliti Ignoti 19,3%. Su Canale 5 Striscia La Notizia registra una media di oltre 5 milioni e 19,9%. Su Rai2 Tg2 Post 4,1%. Su Italia1 CSI 4,6%. Su Rai3 la soap Un Posto al Sole 6,1%. Su Rete4 Stasera Italia (4.5%), su La7 Otto e Mezzo 6,7%. Su Tv8 Guess My Age Indovina l’Età 2,3%. Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 24%, su Canale 5 Caduta Libera 22,2%. All’alba su Sky Atlantic l’episodio finale de Il Trono di Spade ha raccolto 564.000 spettatori pari al 30%. In seconda serata Porta a porta su Rai1 al 10,8%, Povera Patria su Rai2 al 3,2%, Linea notte su Rai3 al 5,5%, X-Style su Canale5 al 20,3%.



