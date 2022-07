Ascolti Tv 20 luglio 2022, overdose di crisi di governo. Boom di In Onda su La7

Ascolti tv del 20 luglio 2022 in prima serata su Rai1 Tg1 Speciale sulla Crisi di Governo con Monica Maggioni in conduzione è stato seguito da una media di 1.356.000 spettatori pari al 9,5% di share. Su La7 In Onda Prima Serata condotto da Concita De Gregorio e David Parenzo registra un’ottima performance: 1.194.000 (8%). In crescita anche Controcorrente Prima Serata con Veronica Gentili su Rete4: 787.000 (6,6%). Su Italia1 la stagione 10 di Chicago Fire 1.234.000 (9,4%). Su Canale5 la serie La Strada del Silenzio 1.044.000 (9,2%). Su Rai2 il film Un’estate in Provenza con Jean Reno e Anna Galiena 998.000 (7,1%). Su Rai3 il film La belle époque 496.000 (3,5%). Sul Nove il film Reazione a catena con Keanu Reeves e Morgan Freeman 467.000 (3,4%). Su Tv8 Chi Vuole Sposare Mia Mamma? con Caterina Balivo 472.000 (3,3%).

In fascia Access Prime Time su Rai1 Techetechetè 2.430.000 (15,2%). Su Canale5 Paperissima Sprint 2.121.000 (13,3%). Su Italia1 N.C.I.S. 1.173.000 (7,4%). Su Rai3 Viaggio in Italia 655.000 (4,3%) e Un Posto al Sole 1.356.000 (8,5%). Su La7 In Onda 1.470.000 (9,1%). Su Tv8 4 Hotel 406.000 (2,6%). Su Rete4 Controcorrente 1.044.000 (6,7%) e 1.085.000 (6,7%). Su Rai2 Tg2 Post 1.068.000 (6,7%). Sul Nove Deal With It Stai al Gioco 255.000 (1,6%).

In daytime e preserale su Rai1 Tg1 Speciale 674.000 (7%) prima della replica di Don Matteo e 1.408.000 (14,7%) nel resto del pomeriggio fino all’edizione delle 20. Su Rai2 Rai Parlamento Speciale Senato 808.000 (7,5%), il Tour de France 1.254.000 e 13,6% (all’Arrivo a 1.461.000 e il 15,9%). Su Rai3 le edizioni del Tg Regione 2.112.000 (18,3%) e Rai Parlamento Speciale Senato 644.000 (6,7%). Su Rete4 Quarta Repubblica Speciale Crisi di Governo dalle 14 alle 18:55 registra 459.000 spettatori con il 4,9% di share. Su La7 la maratona di Mentana541.000 (6,8%). Nel Preserale senza Reazione a Catena la replica di Avanti un Altro! su Canale 5: 1.984.000 (17,2%).

Ultimo aggiornamento: Giovedì 21 Luglio 2022, 11:18

