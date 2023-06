Ascolti Tv 20 giugno 2023, senza Floris Berlinguer vola

Ascolti tv martedì 20 giugno 2023, in prima serata su Rai1 Sophie Cross – Verità Nascoste ha conquistato una media di 2.051.000 spettatori pari al 12.7% di share. Su Canale5 Sono solo fantasmi 1.585.000 spettatori con share del 10.3%. Su Rai2 Una famiglia mostruosa 1.171.000 spettatori (7.2%). Su Italia1 Amici – Full Out 1.436.000 pari al 10.1%. Su Rai3 Bianca Berlinguer con #Cartabiancasenza diMartedì vola a 1.264.000 spettatori con l’8.8%. Su Rete4 The Bourne Legacy 626.000 spettatori (4.5%). Su La7 lInchieste da fermo 656.000 spettatori e il 4.1%. Su Tv8 Viaggi Pazzeschi 378.000 spettatori (2.7%). Sul Nove Avamposti – Nucleo Operativo 294.000 spettatori (1.8%).

In fascia Access Prime Time su Rai1 Cinque Minuti 3.053.000 spettatori con il 19.1%, Techetechetè2.848.000 spettatori con il 16.2%.

Mercoledì 21 Giugno 2023

