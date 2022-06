Ascolti Tv 20 giugno 2022: cresce l'Isola, Julia Roberts commuove. Amadeus al Tg1 25,9%

Ascolti del 20 giugno 2022 in prima serata su Rai1 il film Wonder con Julia Roberts è stato visto da 2.648000 spettatori pari al 16,3% di share. Su Canale 5 – dalle 21.34 all’1.25 – la semifinale de L’Isola dei Famosi 16 ha interessato 2.400.000 spettatori pari al 20,7% di share (Isla Bonita: 984.000 – 31.1%). Su Rai3 Report 1.377.000 (8,4%). Su Rete4 Quarta Repubblica 771.000 (6%). Su Italia 1 l’ottava stagione di Chicago PD 1.027.000 (6,7%). Su Rai2 911 900.000 (5,1%) e 911 Lone Star 728.000 (4,5%). Su La7 Yellowstone 303.000 (2,3%). Su Tv8 Gomorra La Serie 267.000 (1,9%). Sul Nove Men in Black II 291.000 (1,7%).

In fascia Access Prime Time su Rai1 la puntata dedicata a Corrado di Techetechetè 3.190.000 (18,6%). Su Canale 5 Paperissima Sprint 2.809.000 (16,3%). Su Italia1 NCIS Unità 1.260.000 (7,4%). Su Rai3 Generazione Bellezza 597.000 (3,8%), Un Posto al Sole 1.301.000 (7,6%). Su La7 Otto e Mezzo 1.487.000 (8,6%). Su Rete4 Controcorrente 823.000 (5%) e 907.000 (5,2%). Su Rai2 Tg2 Post 780.000 (4,5%). Su Tv8 Celebrity Chef 405.000 (2,4%). Sul Nove Deal With It Stai al Gioco 262.000 (1,5%).

Nel Preserale su Rai1 Reazione a Catena 3.503.000 (28,2%). Su Canale 5 la replica di Avanti un Altro! 2.146.000 (18,1%). Su Rai2 – dalle 18.01 alle 19.56 – i Mondiali di Nuoto 478.000 (4,7%), Drusilla e l’Almanacco del Giorno Dopo 524.000 (3,5%). Il Tg1 delle 20 con l’annuncio di Amadeus che porta a Sanremo Chiara Ferragni 3.864.000 (25,9%).

