Ascolti tv 20 giugno 2021, Rai1 fa il 60% con la partita dell'Italia poi crolla e viene superata da Canale 5 e Rai2

Ascolti Tv 20 giugno 2021. In prima serata su Rai1 Storia di Nilde è stata seguita da una media di 1.352.000 spettatori pari al 7,4% di share. Su Canale5 Conta su di me 2.040.000 (11,7%). Su Rai2 Delitti in Paradiso 1.491.000 (8%). Su Italia1 Colorado in replica 950.000 (6%). Su Rai3 Kilimangiaro Estate 985.000 (5,3%). Su Rete4 Vendetta: Una storia d’amore 941.000 (5,4%). Su La7 Abbattiamoli Chi ha voluto le stragi di Cosa Nostra? 470.000 (3,8%). Su Tv8 il GP Francia di Formula 1: 1.162.000 (6,2%). Sul Nove Supernanny 365.000 (2,3%).

In fascia Access Prime Time su Rai1 Il Suono della Bellezza 1.946.000 (9,9%). Su Canale5 Paperissima Sprint 3.219.000 (16,4%). Su Italia1 C.S.I. 930.000 (4,8%). Su Rai3 Sapiens Un solo Pianeta 1.014.000 (5,2%). Su Rete4 Stasera Italia Weekend 973.000 (5,1%) nella prima parte e 1.139.000 (5,8%) nella seconda. Su La7 Un Racconto Italiano 566.000 (2,9%). Sul Nove Little Big Italy 396.000 (2%).

Nel Preserale su Rai1 la partita Italia-Galles di Euro 2020 ha conquistato una media di 11.460.000 spettatori pari al 60% di share (primo tempo 10.406.000 e il 58,6%, secondo tempo 12.449.000 e il 61,1%). Sui canali Sky 1.672.000 abbonati con l’8,7% di share. Su Canale5, in replica, Caduta Libera! Il Weekend 1.063.000 (5,2%).

In seconda serata soltanto 718.000 spettatori (8,9%) per Notti Italiane su Rai1.

