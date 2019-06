Ascolti Tv 20 giugno 2019, Michelle Hunziker prende a schiaffi Don Matteo

Ascolti Tv di giovedì 20 giugno 2019. Su Canale 5 l’ultima puntata All Together Now è stata seguita da una media di 2,7 milioni di spettatori pari al 19,1% di share. Ottimo risultato sui giovani 25-34 anni: 23,3%. Il momento della vittoria di Gregorio Rega ha toccato picchi d’ascolto che hanno sfiorato il 32%. Su Rai1 la fiction in replica Don Matteo 11 ha riportato la media di 2,6 milioni e il 13% nel primo episodio, 2,2 milioni e il 14% nel secondo. Su Rai2 l’incontro Under 21 Germania-Serbia 5,5%. Su Italia 1 il film Autobahn Fuori controllo 5,1%. Su Rai3 il film Chef La Ricetta Perfetta 6,5%. Su Rete4 il programma di Paolo Del Debbio Dritto e Rovescio 5,8%, con un'ottima seconda parte che porta in pareggio lo share con il competitor di La7 Speciale PiazzaPulita 5,8%, in testa all'avvio.



Nella fascia Access Prime Time Techetechetè su Rai1 al 17%, Paperissima Sprint su Canale5 al 15,6%, Otto e mezzo su La7 all’8,3%. Un posto al sole su Rai3 all’8%, Stasera Italia Estate su Rete4 al 4,8%. Nel Preserale Reazione a catena su Rai1 al 24%, Caduta libera! su Canale5 al 21,3%. Venerdì 21 Giugno 2019, 11:42

