Ascolti 20 gennaio 2023, The Voice Senior va forte: 4 milioni e 23.8% di share

Ascolti Tv 20 gennaio 2023 in prima serata su Rai1 'The Voice Senior' ha conquistato una media di 4.032.000 spettatori pari al 23.8% di share. Su Canale5 la serie Fosca Innocenti, seconda stagione, ha registrato la media di 2.512.000 spettatori con uno share del 14.4%. Su Rai2 N.C.I.S. 879.000 (4.2%), N.C.I.S. Hawai'i 555.000 (3%). Su Italia1 Mechanic: Resurrection 1.317.000 (6.7%). Su Rai3 Viareggio 1969: 498.000 (2.5%). Su Rete4 Quarto Grado 1.267.000 (8.4%). Su La7 Propaganda Live 851.000 (5.8%). Su Tv8 Cucine da Incubo 366.000 (2%). Sul Nove I Migliori Fratelli di Crozza 686.000 (3.5%).

In fascia Access Prime Time su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno 5.013.000 (23.7%). Su Canale5 Striscia la Notizia 3.975.000 (18.8%). Su Rai2 Tg2 Post 1.117.000 (5.3%). Su Italia1 N.C.I.S. 1.228.000 (5.9%). Su Rai3 Il Cavallo e la Torre 1.445.000 (7%), Un Posto al Sole 1.727.000 (8.2%). Su Rete4 Stasera Italia 841.000 (4.1%) e 786.000 (3.7%). Su La7 Otto e Mezzo 1.402.000 (6.7%). Su Tv8 100% Italia 444.000 (2.1%). Sul Nove Don’t Forget the Lyrics! – Stai sul Pezzo in replica 502.000 (2.4%).

