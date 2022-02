Ascolti Tv 20 febbraio 2022, l'Amica è sempre Geniale ma Fazio con Amadeus supera Checco Zalone

Ascolti del 20 febbraio 2022. In prima serata su Rai1 L’Amica Geniale Storia di chi Fugge e di chi Resta ha conquistato una media di 4.645.000 spettatori pari al 21,6% di share. Su Rai3 Che Tempo Che Fa dalle 20:41 alle 22:21 con tra gli ospiti Amadeus 2.690.000 (11,1%) e Che Tempo Che Fa Il Tavolo dalle 22:23 alle 23:53 1.944.000 (10,8%). Su Canale5 il film Che bella giornata con Checco Zalone 2.363.000 (10,5%). Su Italia1 Gemini Man 1.318.000 (6,2%). Su Rai2 The Rookie 1.137.000 (4,7%) e C.S.I. Vegas 969.000 (4,1%). Su Rete4 Zona Bianca 669.000 (4%). Su La7 Non è l’Arena 867.000 (3,7%) nella prima parte e 584.000 (5,1%) nella seconda. Sul Nove la replica di Sento la Terra Girare 350.000 (1,7%). Su Tv8 Chloe Tra seduzione e inganno 227.000 (1%).

In fascia Access Prime Time su Rai1 Soliti Ignoti Il Ritorno 5.161.000 (21,2%). Su Canale5 Paperissima Sprint 3.395.000 (13,9%). Su Italia1 N.C.I.S. Unità Anticrimine 1.499.000 (6,2%). Su Rai3 la Presentazione di Che Tempo Che Fa 1.705.000 (7,3%). Su Rete4 Controcorrente 991.000 (4,1%) e 950.000 (3,9%). Su La7 In Onda 827.000 (3,4%). Su Tv8 4 Ristoranti 512.000 (2,1%). Sul Nove Little Big Italy 332.000 (1,4%).

Nel Preserale su Rai1 L’Eredità Weekend 4.660.000 (22,1%). Su Canale5 Avanti un Altro! Weekend 3.772.000 (18,2%). Su Rai2 90° Minuto 576.000 (3%).

Nel daytime a mezzogiorno su Rai1 l’Angelus 2.362.000 (21,2%), Linea Verde 3.221.000 (22,3%). Al pomeriggio su Rai1 Domenica In 2.941.000 (18,3%) dalle 14:12 alle 15:11 e 2.514.000 (18,1%) dalle 15:15 alle 17:13. A seguire Da Noi… A Ruota Libera 2.354.000 (15,1%). Su Canale5 Amici dalle 13:57 alle 16:30 3.117.000 (20,5%), Verissimo 2.752.000 (19,7%) dalle 16:30 alle 17:42 e 2.713.000 (16.9%) dalle 17:47 alle 18:40. Su Rai2 la Cerimonia di Chiusura delle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022 con il passaggio di consegne ai giochi di Milano-Cortina 1.265.000 (7,6%) dalle 12:55 alle 14:51. Su Rai3 Mezz’Ora in Più 1.121.000 (7,5%) e Mezz’Ora in Più Il Mondo che Verrà 805.000 (5,9%). Kilimangiaro 1.034.000 (7%) nella prima parte e 1.450.000 spettatori (8,6%) nella seconda.

In seconda serata su Rai1 Speciale Tg1 con Monica Maggioni 886.000 (9,8%). Su Rai2 La Domenica Sportiva 840.000 (6,6%), a seguire L’Altra DS 175.000 (3%). Su Italia1 Pressing 455.000 (7,6%), gli Highlights iniziali 605.000 (5,1%). Su Rai3 Tg3 Mondo 609.000 (7%).

Ultimo aggiornamento: Lunedì 21 Febbraio 2022, 11:18

