Ascolti Tv 20 dicembre 2021, Blanca sbanca il Gf Vip

Ascolti Tv 20 dicembre 2021. In prima serata su Rai1 la serie Blanca sbanca: 5.512.000 spettatori e 26% di share. Su Canale5 Grande Fratello Vip, il reality show condotto da Alfonso Signorini 3.017.000 (20,3%). Su Rai3 Report con Sigfrido Ranucci 1.586.000 (7,2%). Su Rete4 Quarta Repubblica con Nicola Porro 869.000 (5,1%). Su Italia1 il film Die Hard Un buon giorno per morire con Bruce Willis 1.016.000 (4,6%). Su Rai2 il film di animazione Alla ricerca di Dory 677.000 (3%). Su La7 il finale di Grey’s Anatomy 308.000 (1,4%). Su Nove Little Big Italy, il viaggio di Francesco Panella alla scoperta dei migliori ristoranti italiani all’estero 252.000 (1,4%). Su Tv8 l’ormai classico film Indiana Jones e il Tempio maledetto di Steven Spielberg con Harrison Ford 272.000 (1,3%).

In fascia Access Prime Time su Rai1 Soliti Ignoti 5.220.000 (21,7%). Su Canale5 Striscia la Notizia 4.059.000 (16,8%). Su Rai3 Un posto al sole 1.599.000 (6,7%). Su La7 Otto e mezzo 1.765.000 (7,3%). Su Rete4 Stasera Italia 1.144.000 (4,9%) nella prima parte e 992.000 (4,1%) nella seconda. Su Rai2 Tg2 Post 904.000 (3,7%).

Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 4.543.000 (24%), Tg1 5.078.000 (23,4%). Su Canale5 Caduta Libera (Replica) 3.130.000 (16,9%), Tg5 4.227.000 (19,2%).

Nel daytime grandi risultati su Rai1 al mattino per Storie Italiane con Eleonora Daniele 923.000 (18,1%) e per Antonella Clerici con È Sempre Mezzogiorno 1.872.000 (18%). Al pomeriggio bene Serena Bortone (16,3%) e Geo su Rai3 supera il Pomeriggio Cinque News (senza la d’Urso): 14,9% contro 13,8%.



Ultimo aggiornamento: Martedì 21 Dicembre 2021, 11:13

