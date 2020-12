Ascolti Tv 20 dicembre 2020, The Voice Senior una scommessa vinta

Domenica sera molto combattuta e ricca di proposte. Su Rai1 – dalle 21.31 alle 0.31 – la finale di The Voice Senior ha conquistato una media di 3.670.000 spettatori pari al 18,2% di share. Su Canale 5 – dalle 21.51 all’1.26 – Live Non è la D’Urso 1.927.000 (11,8%). Su Rai 3 dalle 20.32 alle 22.47 Che Tempo Che Fa 2.510.000 (9,6%) mentre dalle 22.52 alle 0.00 Il Tavolo 1.276.000 (7%). Su La7 Non è L’Arena 1.381.000 (5,3%) nella prima parte dalle 20.38 alle 22.55 e 755.000 (5,4%) nella seconda terminata alle 0.57. Su Italia1 Il Cavaliere Oscuro 1.278.000 (5,7%). Su Rai2 NCIS Los Angeles 1.398.000 (5,3%). Su Rete4 Pinocchio di Roberto Benigni 651.000 (2,8%). Su Tv8 I Delitti del BarLume La battaglia navale 555.000 (2,3%). Sul Nove Babbo Natale Viene da Nord 322.000 (1,4%).

Per quanto riguarda lo sport su Sky Lazio-Napoli 1.466.000 abbonati (5,6%), Atalanta-Roma 1.199.000 (5,7%), Sassuolo-Milan 628.000 (3,7%), Inter-Spezia 515.000 (3%). In seconda serata su Rai2 La Domenica Sportiva 878.000 (5,8%), L’Altra DS 273.000 (3,4%). Su Italia1 Pressing Serie A 392.000 (6,5%). Su Rai2 al mattino la Coppa del Mondo di Sci 252.000 (2,7%). Nel tardissimo pomeriggio su Rai2 Novantesimo Minuto 1.230.000 (6,2%) nella prima parte e 1.375.000 (6,1%) nella seconda.

In fascia Access Prime Time su Rai1 Soliti Ignoti 5.099.000 (18,8%). Su Canale 5 Paperissima Sprint 3.577.000 (13,2%). Su Rai3 l’anteprima di Che Tempo che fa 1.706.000 (6,6%). Su Rete 4 Stasera Italia Weekend 1.190.000 (4,5%) nella prima parte e 1.189.000 (4,4%) nella seconda. Su Italia1 CSI Miami 896.000 (3,4%). Su Tv8 Quattro Ristoranti 428.000 (1,6%). Sul Nove Little Big Italy 240.000 (0,9%).

Nel preserale su Rai1 L’Eredità 5.093.000 (21,8%). Su Canale 5 Caduta Libera 3.409.000 (14,8%). Alle 20 il Tg1 6.628.000 (25,8%).

A mezzogiorno su Rai1 l’Angelus 2.659.000 spettatori (21.1%). Linea Verde 3.394.000 (20,7%). Al pomeriggio su Rai1 Domenica In 2.932.000 (15,9%) nella prima parte e 2.614.000 (15,4%) nella seconda. Da Noi… A Ruota Libera 2.769.000 (15,2%).

