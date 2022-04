Ascolti Tv 20 aprile 2022, la Juve su Canale 5 fa mezzo milione in più di tutti e tre i canali Rai insieme

Ascolti del 20 aprile 2022. In prima serata è ancora il Biscione a fare festa grazie alla Coppa Italia soffiata alla Rai. Su Canale5 la semifinale Juventus-Fiorentina è stata seguita sa una media di 6.177.000 spettatori con uno share del 26,4% (primo tempo a 6.531.000 e il 26,4%, secondo tempo a 5.831.000 e il 26,5%). Share esattamente doppio rispetto al film di Rai1 The Help 2.695.000 (13,8%). Quasi mezzo milione in più di telespettatori per Canale5 rispetto alla somma degli ascolti dei tre canali Rai. Regge come sempre l'urto Chi l’ha Visto? su Rai3 che tiene incollato il suo pubblico (1.995.000 e 10,2%). Quarto posto in prima serata per le Iene Belen e Mammucari che su Italia1 raggiungono 1.309.000 spettatori e l’8,5% di share. Su Rete4 Controcorrente Prima Serata 791.000 (4,8%). Su Rai2 The Good Doctor 1.019.000 (4,3%) e The Resident 812.000 (3.9%). Su La7 Atlantide Storie di Uomini e di Mondi 466.000 (3,1%). Su Tv8 la serie tv Petra 303.000 (1,3%). Sul Nove la prima puntata di Come una Volta Un Amore da Favola, il dating show con 12 ragazzi protagonisti è vista soltanto da 199.000 (0,9%). Un flop inaspettato.

In fascia Access Prime Time su Rai1 Soliti Ignoti Il Ritorno 4.654.000 (19,1%). Su Canale5 Striscina la Notizina, in onda dalle 20:33 alle 20:46, 3.983.000 (17,2%). Su Italia1 N.C.I.S. 1.516.000 (6,4%). Su Rai3 La Scelta 983.000 (4,3%) e Un Posto al Sole 1.574.000 (6,5%). La partita toglie un po’ di pubblico ai talk. Otto e Mezzo su La7 resta il più visto (1.636.000 e 6,8%), seguono su Rete4 Stasera Italia (1.106.000 e 4,7% nella prima parte, 993.000 e 4% nella seconda). Su Rai2 Tg2 Post 829.000 (3,4%). A chiudere la graduatoria delle generaliste su Tv8 Guess My Age Indovina l’Età 329.000 (1,4%) e sul Nove Deal With It Stai al Gioco 309.000 (1,3%).

Nel Preserale prosegue l’appassionante duello di ascolti tra L’Eredità su Rai1 (4.364.000 e 24,4%) e Avanti un Altro! su Canale5 (3.381.000 e 19,5%).

In seconda serata su Rai1 Porta a Porta 653.000 (10,5%). Su Canale5 Coppa Italia Live 1.498.000 (10,7%). Su Rai3 Tg3 Linea Notte 616.000 (8,6%). Su Rai2 Una Pezza di Lundini 383.000 (2,6%). Su Italia1 Miracle Workers 324.000 (7,9%) nel primo episodio e 198.000 spettatori (6,2%) nel secondo. Su Rete4 È nata una star? 168.000 (4,4%). Su La7 TgLa7 131.000 (3,7%).

