Ascolti Tv 20 aprile 2021, emozioni e umanità: Serena Rossi supera l'esame

Ascolti Tv 20 aprile 2021. In prima serata nonostante il cambio di programmazione al martedì il meglio di Stasera Canzoni Segrete ha vinto la sfida appassionando 3.029.000 spettatori pari al 13,5% di share. Con una media finale del ciclo di puntate che si attesta al 17,5%, un risultato che permette di superare di slancio la prova di sperimentazione, in quanto ancora più che gli ascolti per Serena Rossi e il suo programma deve far testo l’indice di gradimento per le emozioni e l’umanità che ha saputo dare agli ospiti e al pubblico a casa. Quindi a presto per una seconda edizione. E chissà magari anche per qualche altro programma, visto che ormai Serena Rossi è lanciata. Su Canale 5 la commedia in prima visione di Alessandro Siani, Il Giorno Più Bello del Mondo, ha registrato una media di 2.499.000 (11,5%). Su Italia 1 Le Iene Show 1.764.000 (10,3%). Su Rai2 Un’Ora sola Vi Vorrei, con Enrico Brignano, 1.689.000 (6,6%). Su Rete4 Fuori dal Coro 1.117.000 (6,1%). Su La7 diMartedì 1.245.000 (5,6%). Su Rai3 CartaBianca 1.154.000 (5,3%). Sul Nove Innocenti Bugie 474.000 (2%). Su Tv8 Italia’s Got Talent Best Of 346.000 (1,5%).

In fascia Access Prime Time su Rai1 Soliti Ignoti 4.940.000 (18,4%). Su Canale 5 Striscia la Notizia 4.413.000 (16,4%). Su La7 Otto e Mezzo 2.104.000 (7,9%). Su Rete4 Stasera Italia 1.286.000 (5%) nella prima parte e 1.202.000 (4,4%) nella seconda. Su Rai2 Tg2 Post 1.159.000 (4,3%). Su Rai3 Via dei Matti numero 0: 1.150.000 (4,6%) e Un Posto al Sole 1.692.000 (6,3%). Su Italia1 CSI 1.164.000 (4,4%). Su Tv8 Guess My Age 478.000 (1,8%). Sul Nove Deal With It Stai al Gioco 481.000 (1,8%).

Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 4.583.000 (23,4%). Su Canale 5 Avanti un Altro 3.599.000 (19,2%).

In seconda serata su Rai1 Porta a Porta 810.000 (10,1%). Su Rai 3 Tg3 Linea Notte 484.000 (5,8%). Su Canale 5 X Style 582.000 (5,7%). Su Italia1 AP Bio 523.000 (11%) nel primo episodio e 368.000 (10,2%) nel secondo. Su Rai2 Fuori Tema 653.000 (3,6%) e Una Pezza di Lundini 321.000 (3%). Su Rete 4 Doppia Personalità 174.000 (4%).

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 21 Aprile 2021, 11:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA