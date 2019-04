Ascolti Tv 20 aprile 2019. Testa a testa tra Milly Carlucci e Maria De Filippi. Terzo posto per Inter-Roma su Sky Sport. Bene Tiki Taka a notte inoltrata

Ascolti Tv di sabato 20 aprile 2019. Ancora un appassionante testa a testa tra Milly Carlucci e Maria De Filippi. Su Rai1 la quarta puntata di Ballando con le Stelle 14 è stata vista da una media che ha sfiorato i 4 milioni di spettatori pari al 18,9% di share nella prima parte, i 3,5 milioni con il 21,1% nella seconda. Su Canale 5 la quarta puntata del serale di Amici 18 ha sfiorato i 3,5 milioni con il 20,7% di share. In sovrapposizione: Ballando 20,6%, Amici 20,4%. Su Rai2 la serie in prima tv assoluta The Rookie 4,1%. Su Italia 1 Un’Impresa da Dio 5,2%. Su Rai3 Sapiens 5,4%. Su Rete4 Banana Joe 4,4%. Su La7 Assassinio a Bordo 1,8%. Su Tv8 La Passione di Cristo 2%. Sul Nove Il Bambino con il Pigiama a Righe 1,1%. Su Iris L’Ultimo Boyscout 2,2%. Sui Sky Sport Inter-Roma supera il milione e mezzo di spettatori con il 7,3% di share.



Nella fascia Access Prime Time su Canale 5 Striscia La Notizia sfiora i 3,5 milioni (16,8%). Su Rai2 Quelli che il Calcio Dopo il Tg 4,3%. Su Rai3 Le Ragazze Speciale 4,1%. Su Italia1 CSI 4,6%. Su Rete 4 Stasera Italia Weekend 3,8%, su La7 Otto e Mezzo 4,6%. Su Tv8 l’episodio 4 Ristoranti 2,4%. Sul Nove I Migliori Fratelli di Crozza 1,3%. Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 3,7 milioni (23,7%). Su Canale 5 Avanti un Altro sfiora i 3 milioni (19,4%). Su Rai2 Novantesimo Minuto 5,6%. Su Italia1 Sport Mediaset 2,1%, su Rai3 Blob 3,4%. Su Rete 4 Tempesta d’Amore 3,9%. Al pomeriggio Verissimo Giri di Valzer con Pamela Prati 17,7%. In seconda serata La domenica sportiva 5,1% e Tiki Taka a notte inoltrata 15% di share e 718.000 fedelissimi. © RIPRODUZIONE RISERVATA