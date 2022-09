Ascolti Tv 1° settembre 2022, a Rai1"Basta un paio di baffi" per superare l'Amoroso a San Siro

Ascolti del 1° settembre 2022 in Prima Serata su Rai1 per la serie Purché finisca bene il film Basta un paio di baffi ha conquistato una media di 2.205.000 spettatori pari al 14,5% di share. Su Canale5 Alessandra Amoroso Tutto Accade a San Siro 1.588.000 (12,1%). Su Italia1 FBI: Most Wanted 1.149.000 (7,2%). Su Rai3 La Grande Storia 816.000 (6,1%). Su Rete4 Dritto e Rovescio 1.013.000 (8,5%). Su La7 In Onda Prima Serata 654.000 (4%). Su Rai2 Speciale Tg2 Post 556.000 (3,4%). Sul Nove Una settimana da Dio 622.000 (4,1%). Su Tv8 Tutti per 1 – 1 per tutti 337.000 (2,3%).

In fascia Access Prime Time su Rai1 Techetechetè 3.158.000 (17,7%). Su Canale5 Paperissima Sprint 2.883.000 (16,2%). Su Italia1 N.C.I.S. New Orleans 1.113.000 (6,3%). Su Rai3 La Gioia della Musica in replica 761.000 (4,5%), Il Cavallo e la Torre 1.294.000 (7,4%) e Un Posto al Sole 1.444.000 (8%). Su La7 In Onda 1.006.000 (5,6%). Su Rete4 Controcorrente 797.000 (4,6%) e 988.000 (5,6%). Su Tv8 4 Hotel 473.000 (2,7%). Sul Nove Deal With It Stai al Gioco 362.000 (2%).

Nel Preserale su Rai1 Reazione a Catena 3.705.000 (27,6%). Su Canale5 Caduta Libera 2.145.000 (16,5%). Su Rai3 le edizioni del Tg Regione 1.931.000 (13,5%).

In Seconda Serata su Rai1 La Notte della Taranta 426.000 (8%). Su Canale5 Tg5 Notte 439.000 (9,3%). Su Rai2 Calcio Totale 331.000 (2,8%). Su Italia1 Law & Order: Special Victims Unit 746.000 (6,9%). Su Rai3 Tg3 Linea Notte 318.000 (5,7%). Su Rete4 Io e Napoleone 134.000 (3,9%). Su La7 La famiglia 108.000 (1,6%).

Ultimo aggiornamento: Venerdì 2 Settembre 2022, 11:19

