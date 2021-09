Ascolti Tv 1° settembre 2021, buona la prima di Gloria. Zona bianca affonda In Onda

Ascolti Tv 1 settembre 2021. In prima serata su Rai1 Linea Verde Radici Storie dalla Terra 2.006.000 telespettatori di media e 11,3% di share. Su Canale5 la miniserie Gloria 1.841.000 (11%). Su Italia1 la serie Chicago Fire 1.595.000 (8,6%). Su Rete4 Zona Bianca 1.044.000 (7,1%). Su Rai2 il film L’altra madre di mia figlia 1.157.000 (6,3%). Su La7 In Onda Prima Serata 811.000 (4,1%) e dalle 21:58 il film Il divo 291.000 (2%). Su Rai3 il film Il gioco delle coppie 549.000 (3%). Sul Nove il film Notte prima degli esami 417.000 (2,5%). Su Tv8 X Factor 10 Anni di Audizioni 353.000 (2,2%).

In fascia Access Prime Time su Rai1 Techetechetè dedicato al bello della diretta 3.963.000 (19,7%). Su Canale5 Paperissima Sprint 2.672.000 (13,3%). Su Rai3 Un Posto al Sole 1.417.000 (7,1%). Su Rete4 Stasera Italia News 984.000 (5,2%) nella prima parte e 1.172.000 (5,8%) nella seconda. Su La7 In Onda 1.092.000 (5,5%). Su Rai2 Tg2 Post 874.000 (4,3%). Su Italia1 N.C.I.S. Unità Anticrimine 1.039.000 (5,3%). Su Tv8 la prima puntata della nuova stagione di Guess My Age Indovina l’Età con Max Giusti 348.000 (1,8%). Sul Nove Deal With It Stai al Gioco in replica 374.000 (1,9%).

Nel Preserale su Rai1 Reazione a Catena 3.598.000 (25,9%). Su Canale5 Caduta Libera 1.978.000 (14,9%). Su Rai3 le edizioni della TgR 2.223.000 (14,9%).

Ultimo aggiornamento: Giovedì 2 Settembre 2021, 10:57

