Ascolti Tv 1°settembre 2020, in prima serata se lo sognano il pubblico di Reazione a Catena

Ascolti Tv di ieri 1°settembre 2020: Reazione a Catena con il 25,3% di share e Techetechetè con il 18% restano i due programmi più seguiti. In prima serata su Rai1 SuperQuark conquista il 13,3% di share. Su Canale 5 Windstorm 3 Ritorno alle Origini il 10,8%. Su Rai2 Squadra Speciale Cobra 11 registra il 6,5% di share. Su Rete4 Sotto Mentite Spoglie fa il 6%. Su Italia 1 Lyncoln Rhime Caccia al Collezionista di Ossa il 5,9%. Su Rai3 Un Profilo per due il 4,8%. Su La7 In Onda Focus il 3,1% di share. Su Tv8 Bed and Breakfast ha segnato il 2,4% mentre sul Nove Apocalypto il 2,9%.



In fascia access Veronica Gentili primeggia tra i programmi di approfondimento. Su Rete4 Stasera Italia News 1.183.000 individui all’ascolto (5,7%) nella prima parte e 1.338.000 (6,1%) nella seconda, mentre su La7 In Onda 1.153.000 (5,3%). Su Rai2 Tg2 Post 4,9% con 1.075.000 spettatori. Su Tv8 rivincita allo sprint di Papi: Guess my Age 2,7% contro il 2,5% di Deal with It Stai al gioco sul Nove. Bene in seconda serata su Rai1 lo speciale di Rai Documentari dal titolo Drugs, dedicato al dilagare di psicofarmaci pesanti, ha portato a casa un buon 9% di share. Ultimo aggiornamento: Mercoledì 2 Settembre 2020, 11:16

