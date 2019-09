Ascolti Tv 1 settembre 2019, vince la replica del film con l'Incontrada, ma boom per il calcio su Sky

Ascolti Tv di domenica 1 settembre 2019. Su Rai1 Purché Finisca Bene – L’Amore, il Sole e le Altre Stelle il film tv in replica con Vanessa Incontrada è stato visto da una media di 2,1 milioni di spettatori pari all’11,7% di share. Secondo posto per la Diretta Serie A su Sky Sport, visibile solo agli abbonati, con l’8,3% di share e 895 mila spettatori di media. Sabato sera il big match di Serie A Juventus-Napoli ha sfiorato l’11% di share e i 2 milioni di media abbonati in visione. Nettamente meglio di Canale5, che con il concerto Laura Pausini al Circo Massimo ha portato a casa solo il 6,8% con un milione di spettatori.



Tornando a domenica sera su Canale 5 il film in prima tv L’Ora più Buia è stato seguito da 1,2 milioni di media spettatori pari al 7% di share. Su Rai2 Hawaii Five-0 6,6%. Su Italia 1 La Rivolta delle Ex 6,7%. Su Rai3 The Sentinel 4,8%. Su Rete4 Una serata Bella… senza fine 3,8%. Su La7 Atlantide 2,7%, su Tv8 Italia’s Got talent – Best Of 2,6%, sul Nove La Vacanza Perfetta 1,5%.



In fascia Access Prime Time su Rai 1 Techetechetè sfiora il 16% con oltre 3,1 milioni di media. Su Canale 5 Paperissima Sprint 2,3 milioni e 12%. Nel Preserale su Rai1 Reazione a Catena 2,9 milioni e 17,7%. Su Canale 5 Caduta Libera 1,9 milioni e 11,7%.



In seconda serata il calcio supera lo Speciale Tg1 (8,9%) e il Tg5 (4,5%). Su Rai2 La Domenica Sportiva è stata vista da 1,1 milioni di spettatori pari al 9,1% di share (L’Altra DS 6,3%). Su Italia1 Tiki Taka – Il Calcio è Il Nostro Gioco 771.000 spettatori con il 9,9% di share. Lunedì 2 Settembre 2019, 11:16

