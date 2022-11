Ascolti Tv 1° novembre 2022, la belva Fagnani riparte con un ruggito. Cresce Diaco al pomeriggio

Ascolti del 1° novembre 2022 in Prima Serata su Canale 5 Bayern Monaco-Inter è stata seguita da una media di 3.593.000 spettatori pari al 17,8% di share. Su Rai1 l’ultima puntata di Sopravvissuti 2.747.000 (15,4%). Su Italia 1 Le Iene Show 1.134.000 (8,5%). Su La7 DiMartedì 1.173.000 (6,8%). Su Rete4 Fuori dal Coro 824.000 (5,8%). Su Rai3 #CartaBianca 843.000 (5,1%). Su Rai2 Il Collegio 780.000 (4,6%). Su Tv8 Pechino Express La Rotta dei Sultani 579.000 (3,2%). Sul Nove The Expatriate In fuga dal Nemico 329.000 (1,8%).

In fascia Access Prime Time su Rai1 Soliti Ignoti 4.333.000 (20,4%). Su Canale 5 Striscina la Notizina 3.622.000 (17,6%). Su Rai3 Il Cavallo e la Torre 1.318.000 (6,4%) e Un Posto al Sole 1.532.000 (7,2%). Su Italia1 NCIS New Orleans 1.224.000 (5,8%). Su La7 Otto e Mezzo 1.515.000 (7,2%). Su Rete4 Stasera Italia 1.186.000 (5,8%) e 930.000 (4,4%). Su Rai2 Tg2 Post 726.000 (3,4%). Sul Nove Don’t Forget the Lyrics! 545.000 (2,6%). Su Tv8 100% Italia 480.000 (2,3%).

Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 4.210.000 (23,1%). Su Canale 5 Caduta Libera 3.620.000 (20,3%). Su Rai3 le edizioni del Tgr 2.685.000 (14,2%), Blob 1.029.000 (5,2%) e Via dei Matti N° 0: 943.000 (4,6%). Su Italia1 NCIS 814.000 (4,2%). Su Rete 4 Tempesta D’Amore 764.000 (3,8%). Su Rai2 NCIS 515.000 (2,9%) e Una Scatola al Giorno 486.000 (2,4%). Sul Nove Cash or Trash Chi Offre di Più? 337.000 (1,8%). Su Tv8 Celebrity Chef 302.000 (1,6%). Su La7 Lingo Parole in Gioco con Caterina Balivo 234.000 (1,4%).

In Seconda Serata su Rai1 Porta a Porta 546.000 (8,6%). Su Canale 5 X-Style 283.000 (6,6%). Su Rai2 Belve 369.000 (5,8%). Su Rai 3 Fame d’Amore 313.000 (5,2%). Su Italia1 I Griffin 292.000 (8,6%). Su Rete4 La Vendetta di una Donna 185.000 (5,9%).

Nel daytime da segnalare nel pomeriggio festivo Vita in diretta scende sotto la soglia del 20% (2.356.000 spettatori con il 18,3%) mentre sale su Rai2 BellaMà (517.000 spettatori, 5,4% di media share e un picco del 7,2%).

