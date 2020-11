Ascolti Tv 1 novembre 2020, l'Allieva sfiora i 5 milioni

Ascolti Tv domenica 1 novembre 2020. Prima serata: su Rai 1 l’Allieva in due ore ha sfiorato la media di 5 milioni (4.943.000) con il 22% di share. Bene anche Fabio Fazio su Rai3 con Che Tempo che Fa che viene visto da una media di 2.686.000 (10,3%), anche se va detto che era andato meglio domenica scorsa. Live Non è la d’Urso raggiunge la media di 1.892.000 (12,2%) e conferma gli spettatori di una settimana fa. La scoppiettante puntata di Non è l’Arena con Massimo Giletti supera il milione di media (1.046.000) con il 5,3%. Lo Chiamavano Trinità su Rete4 registra 1.283.000 (5,7%). Su Italia 1 Wolverine l’Immortale 1.175.000 (5,2%).

Ultimo aggiornamento: Lunedì 2 Novembre 2020, 12:30

