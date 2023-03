Ascolti Tv 1 marzo 2023, Hunziker-Belen che coppia! Vespa supera Amadeus

Ascolti Tv mercoledì 1 marzo 2023, in prima serata su Rai1 Bohemian Rhapsody ha interessato 2.452.000 spettatori pari al 14.6%. Su Canale 5 – dalle 21.49 alle 0.59 – ha fatto meglio Michelle Impossible and Friends che ha conquistato una emdia di 2.288.000 spettatori pari al 17.3% di share. Su Rai2 la terza stagione di Mare Fuori 1.345.000 e 8% (primo episodio: 1.418.000 – 7.39%, secondo episodio: 1.245.000 – 9.05%). Su Italia 1 il film La Mummia 1.142.000 (6.1%). Su Rai3 Chi l’ha Visto? 2.016.000 e 12.2%. Su Rete4 Controcorrente 572.000 e 4% di share. Su La7 Atlantide 470.000 (3.4%). Su Tv8 Name That Tune Indovina la Canzone 361.000 e 2.2%. Sul Nove S.W.A.T. Squadra speciale anticrimine 233.000 (1.3%). Su Iris Dove Osano le Aquile 480.000 e 2.9%.

In fascia Access Prime Time su Rai1 Cinque Minuti con Bruno Vespa 4.815.000 (23%), Soliti Ignoti 4.804.000 (22.2%). Su Canale 5 Striscia la Notizia 3.778.000 e 17.6%. Su Rai2 Tg2 Post 885.000 (4.1%). Su Italia1 NCIS 1.275.000 (5.9%). Su Rai3 Il Cavallo e la Torre 1.499.000 (7%), Un Posto al Sole 1.905.000 (8.8%). Su Rete4 Stasera Italia 1.008.000 (4.7%) e 818.000 (3.8%). Su La7 Otto e Mezzo 1.703.000 (7.8%). Su Tv8 100% Italia 421.000 e 2%. Sul Nove la prima tv di Don’t Forget the Lyrics 587.000 (2.7%).

Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 4.716.000 (26.6%). Su Canale 5 Avanti un Altro 3.815.000 (22.1%). Alle 20 il Tg1: 5.233.000 (25.7%), Tg5 4.529.000 (22%).

In seconda serata su Rai1 Porta a Porta 562.000 e l’8.8% di share. Viva Rai 2! E un po’ anche Rai1 223.000 e 7.1%. Su Canale 5 Tg5 Notte 458.000 e 13.1%. Su Rai2 Stasera C’è Cattelan 469.000 e 6.3%. Su Rai 3 il Tg3 Linea Notte 582.000 (8.6%). Su Italia1 Il Re Scorpione 491.000 (5.4%). Su Rete 4 In a Valey of Violence Nella Valle della Violenza (prima parte) 178.000 e 4.9% di share.

Nel daytime da segnalare al mattino su Rai1 Uno Mattina 1.049.000 e 22.5%. La prima parte di Storie Italiane 1.108.000 spettatori con il 24.3%. Al pomeriggio su Rai2 Bella Ma’ (con Laura Efrikian) al 7.2% e 689.000 spettatori di media.

