Ascolti Tv 1° marzo 2021, il commissario Ricciardi va in congedo con una dote di 6 milioni di spettatori

Ascolti Tv 1° marzo 2021. In prima serata su Rai1 Il Commissario Ricciardi si congeda con una media 5.908.000 spettatori pari al 24,7% di share. Su Canale 5 – dalle 21.49 all’1.28 – la finale di Grande Fratello Vip 5 ottiene una media di 4.298.000 spettatori pari al 25,4% di share. Su Rete4 Quarta Repubblica 1.207.000 (5,6%). Su Rai3 Presa Diretta 1.256.000 (5%). Su Italia 1 Brick Mansions 1.072.000 (4,2%). Su Rai2 NCIS 1.039.000 (3,8%) nel primo episodio, 971.000 (3,9%) nel secondo, e 791.000 (4%) nel terzo. Su La7 Speciale Atlantide Jamal Khashoggi, un delitto di Stato 473.000 (2,6%). Su Tv8 4 Ristoranti 638.000 (2,4%). Sul Nove Rocky V 467.000 (1,9%).

In fascia Access Prime Time su Rai1 Prima Festival 4.749.000 (17,7%). Soliti Ignoti 5.465.000 (19,9%). Su Canale 5 Striscia la Notizia 4.753.000 (17,3%). Su La7 Otto e Mezzo 2.166.000 (7,9%). Su Rete4 Stasera Italia 1.441.000 (5,3%) nella prima parte e 1.258.000 (4,6%) nella seconda. Su Rai2 Tg2 Post 1.157.000 (4,2%). Su Rai3 Che Succ3de? 1.574.000 (5,9%) e Un Posto al Sole 1.823.000 (6,6%). Su Italia1 CSI 1.351.000 (4,9%). Su Tv8 Guess My Age 618.000 (2,3%). Sul Nove Deal With It Stai al Gioco 600.000 (2,2%).

Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 5.106.000 (23,6%). Su Canale 5 Caduta Libera 3.684.000 (17,3%). Su Rai3 le edizioni dei Tgr 3.570.000 (15,7%). Alle 20 Tg1: 6.318.000 (24,7%), Tg5: 5.200.000 (20,1%). Alle 19 Tg3: 2.663.000 (13,3%).

