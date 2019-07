Ascolti Tv 1 luglio 2019, Bisciglia riporta i giovanissimi davanti alla tv

Nonostante sia all'ennesimo passaggio in tv il film Pretty Woman con la favola d'amore tra Richard Gere e Julia Roberts conserva sempre il suo fascino. Ieri sera è stato rivisto su Rai1 da una media di 3,3 milioni di spettatori, pari al 17,4% di share. Ma il vero vincitore della serata è Filippo Bisciglia con il suo Temptation Island. Il programma di Canale 5 è stato seguito da una media di 3,7 milioni per uno share di 22,4%. Seconda puntata più vista di sempre, ha toccato picchi del 34% di share e 4.290.000 di telespettatori. Numeri record tra i giovanissimi: 40,6% di share sul target 15-34 anni. Tra le

donne 15-19enni la share vola al 52%. Nella prima serata di ieri 6,7% per Quarta Repubblica con Nicola Porro e 3,6% per Prima dell'Alba con Salvo Sottile.

Martedì 2 Luglio 2019, 14:36

