Ascolti Tv 1 giugno 2021, niente goleada per la Notte Azzurra. Successo di misura

Ascolti Tv 1 giugno 2021. In prima serata su Rai1 Notte Azzurra condotta da Amadeus è stata seguita da 2.881.000 spettatori pari al 14,3%. Su Canale 5 New Amsterdam 3: 1.909.000 (10,4%). Su Italia 1 Le Iene 1.619.000 (10,1%). Su La7 diMartedì 1.184.000 (5,8%). Su Rete4 Fuori dal Coro 912.000 (5,3%). Su Rai3 Carta Bianca 883.000 (4,4%). Su Tv8 Io Prima di Te 694.000 (3,2%). Su Rai2 Game of Games con Simona Ventura 617.000 (2,9%). Sul Nove Solo 2 Ore 270.000 (1,7%).

In fascia Access Prime Time su Rai1 Soliti Ignoti 4.692.000 spettatori con il 20,8%. Su Canale 5 Striscia la Notizia 3.583.000 (15,8%). Su La7 Otto e Mezzo 1.468.000 (6,6%). Su Rete4 Stasera Italia 1.146.000 (5,4%) nella prima parte e 1.041.000 (4,6%) nella seconda. Su Rai2 Tg2 Post 1.165.000 (5,1%). Su Rai3 Nuovi Eroi 990.000 (4,9%), Un Posto al Sole 1.527.000 (6,9%). Su Italia1 CSI 947.000 (4,3%). Sul Nove Deal With It Stai al Gioco 416.000 (1,9%). Su Tv8 Guess My Age 333.000 (1,5%).

Nel Preserale su Canale 5 la replica di Caduta Libera 2.825.000 (19,8%). Su Rai1 Concerto per l’anniversario della costituzione della Repubblica 1.591.000 (12,5%).

In seconda serata su Rai1 Porta a Porta con ospite Giorgia Meloni 687.000 (8,8%). Su Canale 5 X Style 472.000 (6%). Su Rai2 Una Pezza di Lundini 325.000 (2,3%). Su Rai 3 il Tg3 Linea Notte 509.000 (5,7%). Su Italia1 la serie APB A tutte le unità 434.000 (9,3%) e 288.000 (8,2%). Su Rete 4 il film Non sono Stata Io 227.000 (5,1%).

