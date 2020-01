Ascolti Tv 1 gennaio 2020, il nuovo anno comincia danzando con Bolle

Ascolti Tv mercoledì 1 gennaio 2020. Su Rai1 Danza con Me ha conquistato una media di quasi 4 milioni e 400 mila spettatori pari al 21,8% di share. Su Canale5 il film Qua la zampa! si è fermato a 9,6%. Su Italia1 Dirty Dancing Balli proibiti 7,8%. Su Rai2 la serie 9-1-1 fa il 4,3%. A seguire Un anno di sport 3,8%, su Tv8 Balla coi lupi 3,1%. Su Rai3 Angry Birds il 3,3%. Su Rete4 I legnanesi La scala è mobile il 5%. Su La7 War Horse il 2,9%.



Nel Preserale su Rai 1 per L’Eredità oltre 5 milioni e il 25,2%, su Canale 5 per Conto alla rovescia 2,7 milioni e 13,55%. In Access Prime Time su Rai1 I soliti ignoti 5,5 milioni e 23,9% di share. Su Canale 5 Striscia la Notizia 3,7 milioni e 15,5% di share. Per il Tg2 7,1%. Su Rai3 Un posto al sole 1,5 milioni e 6,5%. Su Rete4 Tempesta d’amore 815mila e 3,8%. Su La7 Uozzap 710mila e 3%. Giovedì 2 Gennaio 2020, 11:43

