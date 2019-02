Ascolti tv 1 febbraio 2019, le supermenti non catturano il grande pubblico

Sabato 2 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 11:41 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

. Superbrain, le Supermenti di Paola Perego e di Raiuno non polarizzano il grande pubblico e non vanno oltre il i 2 milioni e mezzo di spettatori, pari all’11,6% di share. E la prima serata se la porta a casa col minimo sforzo Gerry Scotti su Canale 5 con Chi vuol essere milionario? (3 milioni e il 13,5%). Su Rete4 Quarto Grado 7,8% di share. Su Rai2 The Good Doctor ha interessato il 7,3% delle persone con il tv acceso. Su Tv8 Italia’s Got Talent il 6,9%. Su Rai3 Stai Lontana da Me il 6%. Su La7 Propaganda Live ha il 5,3%. Su Italia 1 Sherlock Holmes – Gioco di Ombre il 4,8%. Sul Nove I Migliori Fratelli di Crozza 2,3%. Su Rai 4 Premonitions 2,1%. Bellissima sfida all’ora di cena tra I Soliti Ignoti e Striscia la Notizia, divisi da soli 100 mila spettatori ed entrambi sopra i 5 milioni di media: 19,5% per Amadeus e 19,2% per Ficarra e Picone.In seconda serata su Rai1 Tv7 al 7,4% di share, il Tg5 al 7%, su Rai2 Povera Patria 4,3%. Su Italia1 Il luogo delle Ombre 5,8% di share. Bene su Rete4 Donnavventura con il 7%. Su Rai 3 Rabona 2,3%.